Handbalsters in wachtkamer op WK na goede overwinning op Zuid-Korea

De Nederlandse handbalsters, met Martine Smeets uit Geesteren, hebben de laatste wedstrijd van de tweede ronde op het WK in Japan makkelijk gewonnen. Zuid-Korea werd met 40-33 verslagen. Of het genoeg is voor een plek in de halve finales moet blijken. Noorwegen en Duitsland staan om 12.30 uur tegenover elkaar. Als dat geen gelijkspel wordt, is Nederland door naar de laatste vier.

Nederland begon sterk en sloeg na een 3-0 voorsprong al snel een gat van zes punten: 8-2. Bij 15-5 was het verschil al tien en bij rust stond Oranje met 23-16 voor. Smeets nam drie van die 23 treffers voor haar rekening.

Na rust bracht Nederland bij 28-18 het verschil opnieuw op tien treffers. Die marge hield het tot 34-24 vast, maar Korea kwam terug tot een verschil van zes: 36-30. Nederland kwam echter niet meer in de problemen en trok het duel met zeven punten verschil over de streep. Ook in de tweede helft maakte Smeets er drie.

Scenario's

Oranje is nu dus afhankelijk van het andere duel in de poule. Het gaat daarbij om onderling resultaat. Nederland won eerder van Noorwegen en verloor van Duitsland. Nederland heeft nu zes punten. Als Duitsland wint, wordt die ploeg groepswinnaar met zeven punten en blijft Noorwegen op zes staan. Nederland gaat dan op basis van onderling resultaat door naar de halve finales. Als Noorwegen wint, pakt die ploeg de groepszege met acht punten en blijft Duitsland op vijf steken en is dan uitgeschakeld.

Rusland is in de andere poule al zeker van de halve finales. De andere plek gaat daar naar Spanje of Zweden. De halve finales zijn vrijdag. De finale en de strijd om het brons staan zondag op het programma.