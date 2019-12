Natuurgebied Weerribben-Wieden gooit roet in het eten voor nieuwe haven bij Urk

Er mag bij Urk geen nieuwe, buitendijkse haven aangelegd worden. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald. Een van de argumenten die de Raad aanvoerde, was dat de 'ecologische onderbouwing van het plan' niet voldoet aan de natuurwetgeving. En daardoor zou de stikstofuitstoot voor diverse natuurgebieden eromheen toenemen, onder meer in het Overijsselse Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden.

De uitspraak past in de rij stikstofuitspraken die door de Raad van State sinds eind mei zijn gedaan. Ook in het plan voor de Urker haven is uitgegaan van toekomstige ontwikkelingen die een positieve invloed kúnnen hebben op de omvang van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden.

Maar omdat het effect van deze ontwikkelingen op dit moment nog onzeker is, mogen die niet worden meegenomen. Uit de PAS-uitspraak van afgelopen mei volgt namelijk dat vooraf duidelijk moet zijn dat die ontwikkelingen ook daadwerkelijk resultaat hebben.

Gevolg van de uitspraak

De IJsselmeervereniging had de bouw van de haven bij de Raad van State aangekaart. En hoewel de vereniging nog meer argumenten had aangedragen, werden die allemaal ongegrond verklaard.

Maar in de belangrijkste, de stikstofuitstoot door de haven, ging de rechter mee waardoor het plan niet in stand kan blijven. Het gevolg is dat de aanleg van een nieuwe haven op het grondgebied van de gemeenten Urk, Dronten en Noordoostpolder nu niet kan doorgaan. De Provinciale Staten van Flevoland zijn nu aan zet of zij een nieuw plan willen opstellen om de haven alsnog mogelijk te maken.