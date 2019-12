Jannie Jansen woont naast de brug en kwam met het winnende idee. "Hij is prachtig geworden. Het staat hier op een uitzonderlijke plek, de plek waar de Regge de Hessenweg van Deventer naar Duitsland kruist."

tekst gaat verder onder de video

Rijke geschiedenis

De brug, maar ook de omgeving, kent een rijke historie. "Hier stond vroeger een herberg voor schippers waar het hele sociale en economische leven van Enter zich afspeelde. Er was een haventje en in die herberg konden schippers en hun knechten overnachten."

Ook de ophaalbrug speelde een belangrijke rol in het economische leven. "Op de brug werd tol geheven. Iedereen die uit Enter kwam was vrijgesteld, de rest moest betalen."

tekst gaat verder onder de foto

Ophaalbrug over Regge in Enter in ere hersteld: "Hij is prachtig" (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

In stijl

De officiële opening van de brug gebeurde geheel in stijl. Commissaris van de Koning, Andries Heidema, kwam met paard en wagen aangereden. Ook zij werden, net als alle andere voorbijgangers vandaag, tegengehouden voor het betalen van tol. "Je waant je hier gewoon weer een paar honderd jaar terug in de tijd van de Hanze, helemaal top", zegt een glunderende Heidema.

"Het is een fantastisch project waarbij het heel bijzonder is dat het niet door de gemeente of het waterschap is bedacht, maar door de inwoners zelf."

Gekapte bomen

Om het gebied rondom de Regge opnieuw in te richten zijn veel bomen gekapt. "Normaal gesproken als zoiets moet gebeuren, is het slaande ruzie met omwonenden, die vinden het dan doodzonde. Maar hier hebben we besloten om het eens heel anders aan te pakken, om het initiatief bij de bewoners neer te leggen."

