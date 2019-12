Zwollenaar (52) aangehouden voor drugslab in Leeuwarden

De politie heeft vanochtend in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden een drugslab gevonden. Dat schrijft Omrop Fryslân . Het lab werd gebruikt om amfetamine, ook wel bekend als speed, te maken. De politie heeft een 37-jarige Leeuwarder en een man van 52 jaar uit Zwolle aangehouden.

Een specialistisch team is aanwezig om onderzoek te doen en het laboratorium te ruimen. Een bestelbus is in beslag genomen en afgevoerd.

Doorzoekingen in Zwolle

Het lab was in werking, maar niet in productie op het moment dat de politie het aantrof. De politie heeft in het kader van het onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op vijf andere locaties in Zwolle, Triemen en Leeuwarden. Het is niet duidelijk wat het resultaat is van die doorzoekingen.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) schat in dat het amfetaminelab een capaciteit heeft van 300 kilo amfetamine per week.