Nieuwe Overijsselse container vol donaties vertrokken richting Tanzaniaans ziekenhuis

Door: Hans Bellert & Teun van der Velden

Ziekenhuisbedden, gereedschap, computerschermen, stoelen en bankjes, je kan het zo gek niet bedenken. Alles ging vanochtend de container in en initiatiefnemer Salah Saïd is daar ontzettend blij mee. "Het gaat goed hè? Over zes weken is het al in Tanzania. De spullen komen uit heel Overijssel, allemaal gedoneerd."

Noodzaak

De inzameling van spullen en geld is hard nodig om de te bouwen kliniek draaiende te krijgen. Ook worden veel materialen gebruikt door al bestaande afdelingen in het KCMC.

"We hebben bijvoorbeeld vier inspanningstesten ontvangen uit het Deventer Ziekenhuis. Artsen kunnen in Tanzania dan 'belastingstesten' op patiënten doen. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de artsen ook begrijpen hoe deze apparaten werken, dus gaan we ze in april opleiden. Dan gaan we weer met een kleine groep die kant op."

Draag ook jouw steentje bij

Samen maken we het verschil. Vele handen maken licht werk. En vele steentjes kunnen uiteindelijk zorgen dat de volgende stenen ook gelegd kunnen worden om uiteindelijk de hartkliniek daadwerkelijk te gaan bouwen. Draag ook jouw steentje bij – klein of groot – jouw steun voor onze Overijsselse missie komt volledig ten goede aan de nieuw te bouwen Hartkliniek in Tanzania ‘Kilimanjaro Christian Medical Centre’.

Doneren kan via Doneeractie.nl. Wil je spullen aanleveren? Vul dan het contactformulier in op hartvoortanzania.nl.

Alle reportages vanuit Tanzania terugkijken?

