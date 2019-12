Getuigen gezocht in Onder de Loep

Donderdag 12 december om 17.30 uur is er weer een uitzending van ons misdaadprogramma 'Onder de Loep'. Wij vragen je om hulp, want mogelijk heb je iets gezien. Vooral in Almelo zijn er veel criminelen actief geweest. Er worden diverse beelden getoond waarop u mogelijk iemand herkent. In Onder de Loep staan de volgende zaken op het programma:

Deventer – Wie kent deze accu-dief?

Een man komt op woensdag 2 oktober 2019 aan bij de fietsenstalling van het Deventer ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan. Hij stalt zijn fiets, een zgn. moederfiets met een kinderzitje voorop. Als hij even later terugkomt trekt hij nog nét voor hij weer op zijn fiets stapt de accu van een e-bike af en neemt deze mee in een tas. Wie kent deze man die de accu steelt? Eventueel in combinatie met de moederfiets?

Kampen – Man steelt wisselautomaat met inhoud

Zaterdagavond 19 oktober 2019 komt iets na 19.00 uur een onbekende man een hotel-restaurant binnen aan de Rijksweg N50 in Kampen. Hij loopt met zijn big shopper door naar de ruimte waar een geldwisselautomaat hangt. Met een breekijzer haalt hij de automaat van de muur en verlaat het pand. Hij droeg een donkere gewatteerde winterjas, een zwarte pet met witte afbeelding voorop. Wie kent de man op de beelden?

Almelo - Diefstal beveiligingscamera

In de heel vroege ochtend op dinsdag 22 oktober omstreeks 04.40 uur zijn twee mannen bezig een beveiligingscamera te stelen. Deze camera hing aan de gevel van een winkel aan de Deldensestraat in Almelo. Diezelfde camera heeft de mannen vastgelegd. Hierop zien we dat de ene man op de uitkijk staat terwijl de andere man de camera afmonteert. Ze kwamen per scooter. Wie kent deze mannen? Wie heeft ze in de omgeving zien rondlopen/ -rijden?

Almelo – Fooienpot kringloopwinkel na inbraak gestolen

’s Nachts, op zaterdag 16 november 2019, weet een man in te breken bij een kringloopwinkel aan het Wethouder E. van Dronkelaarplein in Almelo. De man probeert meerdere malen de deur met kracht te openen. Als dit niet lukt trapt hij een ruit in. De man is maar heel kort binnen maar weet wel de volle fooienpot te stelen. Wie kent deze man?

Mislukte plofkraken in Tubbergen en Lattrop

In beide plaatsen is geprobeerd om geldautomaten op te blazen. In Tubbergen op maandag 9 december nog. Daar was de verdachte al best ver voordat hij zijn poging tussen 03.00 en 03.30 uur afbrak.





In Lattrop is in de vroege ochtend van woensdag 4 december op een zelfde manier als in Tubbergen de beveiligingscamera van een geldautomaat aan de Dorpsstraat onklaar gemaakt. We denken dat de man die daar op de 4de actief was dezelfde is als in Tubbergen. De verdachte is in Tubbergen op beelden vastgelegd. Kijk voor deze beelden hier

Gramsbergen – Ruit bedrijfsbus ingetikt

Twee mannen stappen ’s nachts rond 01.15 uur op zondag 24 november in De Oostermaat in Gramsbergen uit een auto. Eén van hen slaat een ruit in van een bedrijfsbus die daar staat geparkeerd. Mogelijk worden de mannen gestoord want ze vertrekken zonder buit. Wie herkent deze mannen? Ze hebben beide kort opgeschoren kapsels.

Zwolle – Man steelt dure zonnebril

Rond 14.15 uur komt op zaterdag 23 november een man binnen bij een opticien aan de Diezerstraat in Zwolle. De man gaat met zijn rug naar de zonnebrillen toe staan maar had toen al een exemplaar uit het rek gepakt. Hij haalt het alarmlabel van de zonnebril af, stopt deze in zijn rugzak en neemt de zonnebril mee zonder te betalen. Wie kent de man op de beelden?



Almelo – Man doet poging tot overval restauranteigenaar

Een restauranteigenaar komt op vrijdagavond 29 november thuis van zijn werk. Hij stapt rond kwart over 8 's avonds uit zijn auto bij zijn woning aan de Stins, in de wijk Schelfhorst. Meteen staat voor hem een man met een bivakmuts op met een doodskop erop. De overvaller pakt de man vast, maar zegt niets. De restauranteigenaar geeft de overvaller daarop meteen een klap en een duw. De overvaller rent dan weg richting de Havezathe. Daar staat ook een tweede, wat kleinere, man die erbij lijkt te horen. Samen rennen ze in de richting van de Schierstins.

Wie heeft er iets gezien van deze overval? Wie heeft (een van) deze mannen in de omgeving gezien? Geen van de mannen droeg een jas. De kleinere man droeg een lichtbruine trui. Heeft u als buurtbewoner een beveiligingscamera, dan vragen wij u om de beelden te bekijken. Wellicht staan deze beide mannen die avond, of even daarvoor, op beeld.

Almelo –Inbrekers winkel Van Goghplein gezocht

Twee mannen breken ’s nachts op zondag 8 december in bij een winkel aan het Vincent van Goghplein in Almelo. De mannen richten een ravage aan. Ze stelen onder andere sigaretten en krasloten. De mannen staan goed op beeld. Deze beelden worden getoond.

SIGNALEMENT: Eén van de mannen droeg een grijze joggingbroek, een blauwe jas met iets wits rondom de kraag, een donkere muts, blauwe sneakers en handschoenen. De andere droeg een donkere joggingbroek en een jas met een tekstprint voorop en handschoenen. Hij had een big shopper bij zich. Wie weet er meer over deze inbraak? Wie heeft deze mannen gezien? Tips zijn welkom.





Heeft u informatie over de zaken die worden beschreven? Geef dit dan door via 0800 - 6070 (gratis nummer) of 0900 - 8844. Doet u dit liever anoniem? Bel dan met Bel. M. 0800-7000. Alle zaken uit de uitzending zijn terug te zien op het YouTube-kanaal: youtube.com/onderdeloep .

