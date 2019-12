Verdediging Twentse drugsverdachten heeft grote vraagtekens bij Ironchat-onderzoek

De verdediging van een groep vermeende Twentse drugscriminelen plaatst grote vraagtekens bij het opsporingsonderzoek naar hun cliënten. Eind vorig jaar werden meerdere drugsverdachten opgepakt, nadat de politie met hun versleutelde communicatie via het programma Ironchat had meegelezen. Het gaat om zo'n 260.000 berichten. Volgens de verdediging is daarmee mogelijk inbreuk gemaakt op het recht van privéleven en correspondentie.

Ook vraagt de verdediging zich af waarom de politie is gaan meelezen met de communicatie. Het opsporingsapparaat deed onderzoek naar het bedrijf Black Box Security, dat het programma Ironchat had ontwikkeld. Het bedrijf lag onder het vergrootglas, omdat er vermoedens waren van het witwassen van ruim een miljoen euro. De verdediging vraagt zich waarom een server dan moet worden onderzocht. "Er was reeds informatie dat er contante bedragen waren gestort."

Een nog veel belangrijkere vraag is volgens de verdediging waarom alle gebruikers van Ironchat vervolgens zijn onderzocht. "Dat Black Box Security mogelijk zijn producten aan criminelen had verkocht, kan geen reden zijn. Je kunt niet zonder schending van de grondrechten een bedrijf vragen om data van al haar gebruikers te verstrekken."

Vogelvrij

Iets dergelijks lijkt wel te zijn gebeurd bij Ironchat. De gesprekken over de server zijn gefilterd op onderwerpen, zoals drugs. En aan de accountnamen zijn vervolgens gebruikers gekoppeld. "Dat zijn Chinese toestanden. Je kunt niet zomaar lopen grasduinen in andermans correspondentie", zegt de verdediging. "Dan zouden alle gebruikers, burgers, van dergelijke programma's vogelvrij zijn. Iedereen heeft het recht op privacy."

Misleiding

Daarnaast is het de vraag welk land het onderzoek heeft uitgevoerd. Het OM zegt dat Engeland een eigen onderzoek heeft uitgevoerd en de resultaten ervan 'in de schoot van Nederland heeft geworpen'. Maar de verdediging vraagt zich dan wel af waarom de onderzoeksrechter in Nederland dan meermalen toestemming heeft gegeven om de server te 'tappen' op verzoek van justitie. "Als het geen Nederlandse opsporing betrof, dan zou er voor die toestemming geen grondslag zijn." De verdediging vraagt zich af of de rechtbank misleid is.

"Het onderzoek stinkt"

Tenslotte wil de verdediging weten hoe het de politie is gelukt om de versleutelde communicatie mee te lezen. Het opsporingsapparaat houdt vooralsnog de kiezen stijf op elkaar over de precieze werkwijze. Ze wil alleen zeggen dat er een 'plugin' op de server van Ironchat in Engeland is geplaatst, die de data heeft doorgeleid aan een politieserver. "Het onderzoek stinkt", zegt de verdediging, die aanstuurt op uitsluiting van het verkregen bewijsmateriaal.

Om antwoorden te vinden hoe politie en justitie te werk zijn gegaan in het onderzoek naar Ironchat en de gebruikers van dat programma, wil de verdediging verschillende Nederlandse en Engelse agenten horen. De rechtbank Overijssel doet daar volgende week uitspraak over.