De 'verklaring' die Sanderink (tot nu toe) 250.000 euro kostte

Het was een 'verklaring' van vier pagina's die Sanderink met de uitspraak van vandaag erbij een kwart miljoen euro kost. In die 'verklaring', intussen van internet gehaald, stond de beschuldiging dat zijn ex, Brigitte van Egten, verantwoordelijk is voor de inval van de FIOD in zijn bedrijf Strukton, in februari dit jaar.

Teller staat op 250.000 euro

De Almelose rechtbank sprak al eerder uit dat hij dat niet mocht doen, want hij kon het niet bewijzen. Omdat hij niet aan de uitspraak voldeed heeft hij al eerder een dwangsom van 200.000 euro betaald. Nu komt daar nog eens 50.000 bij, omdat de Almelose rechtbank vindt dat hij niet genoeg zijn best heeft gedaan die 'verklaring' van het internet te halen, of te laten halen.

Zijn eigen verklaring dat hij zijn best had gedaan werd niet gehonoreerd door de rechter, want na die half gelukte poging was de verklaring nog steeds te googelen en leesbaar bij NRC Handelsblad en RTV Oost. Een "te weinig relevante inspanning", noemde de Almelose rechtbank dat diplomatiek.

Sanderink: "Mijn zakken zijn dieper"

De rechter hield in zijn uitspraak ook rekening met de 'grote financiële ongelijkwaardigheid' in deze zaak. Daardoor moet Sanderink ook het salaris van de advocaat van Van Egten betalen; 4.500 euro. Concreet komt de uitspraak erop neer dat Van Egten een deurwaarder kan inhuren die de 50.000 euro gaat incasseren bij Sanderink. Al eerder heeft Sanderink Van Egten gewaarschuwd niet tegen hem te moeten procederen; "mijn zakken zijn dieper" voegde hij haar ooit toe, zo gaf zijn advocaat in de zitting toe.

Zeven rechtszaken

Intussen staat de teller van Sanderink bij de Almelose rechtbank op zeven. In zoveel rechtszaken speelden Sanderink en zijn ex de hoofdrol in de ruzie die begon nadat er 'een nieuwe liefde' in het leven van Sanderink kwam; de illustere 'cyber charlatan' Rian van Rijbroek. Het einde is nog niet in zicht; in verschillende zaken loopt nog een hoger beroep.