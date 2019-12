Herken je deze man? Hij steelt een geldwisselautomaat bij een hotel in Zalk

In een hotel aan de N50 bij Zalk heeft een man een geldwisselautomaat van de muur gesloopt en meegenomen. De diefstal is vastgelegd door beveiligingscamera's.

Op de beelden is te zien dat de man op zaterdag 19 oktober via de achteringang het hotel in loopt. Hij gaat daarna meteen een ruimte in waar de gokautomaten staan. In die ruimte hangt ook een geldwisselautomaat aan de muur met muntgeld erin.

Breekijzer

Het apparaat wordt met een breekijzer van de muur gesloopt. Vervolgens wil de man de automaat in een bigshopper stoppen, maar dat lukt niet. Daarbij wordt hij ook bijna betrapt door hotelgasten die langs de ruimte lopen. Uiteindelijk loopt de man met de geldwisselautomaat in de hand het hotel uit. Omdat daar mensen in een auto zitten sluipt hij via de tuin weg.

Herken je de man?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Kampen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000