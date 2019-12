Provincie verwacht geen nieuwe boerenacties bij het provinciehuis in Zwolle

Volgens Ten Bolscher zijn de nieuwe stikstofregels tot stand gekomen in nauw overleg met Overijsselse boeren, maar ook met andere belangenorganisaties zoals VNO-NCW en natuurorganisaties. "Dat is anders dan de vorige keer, toen de regels onder te hoge tijdsdruk tot stand kwamen en er sprake was van allerlei onbedoelde effecten waar boeren mee te maken kregen."

Grote weerstand

Ten Bolscher wijst er verder op dat bij het uitvoeren van de stikstofregels – dat is vanaf aanstaande vrijdag – de provincie nauw contact houdt met alle betrokken partijen. "Zo kunnen we eventueel nog bijsturen waar nodig en behouden we het vertrouwen in elkaar."

De gedeputeerde is zich verder bewust van de aangekondigde acties van boeren die distributiecentra willen blokkeren. "Er is zeker sprake van grote weerstand bij de boeren. Alleen is mijn indruk dat die weerstand gericht is op het kabinetsbeleid en niet op de nieuwe stikstofregels van de provincie. Ik verwacht niet dat ze hier op de stoep staan."