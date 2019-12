VIDEO: Hier loopt de plofkraker langs de geldautomaten in Tubbergen en Lattrop

Dit is de man die probeerde de automaat in Lattrop te laten ontploffen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De politie is nog steeds op zoek naar de man die wordt verdacht van het voorbereiden van plofkraken in Tubbergen en Lattrop. Op nieuwe beelden van de beveiligingscamera's bij de geldautomaten is de man kort te zien. In Tubbergen lijkt hij zwarte kleding te dragen, in Lattrop een blauwe regenponcho.

De man loopt op woensdag 4 december tussen twee en half drie 's nachts bij de geldautomaat van GeldMaat aan de Dorpsstraat in Lattrop. Hij draagt een bivakmuts, heeft een rugzak van Nike bij zich en probeert de camera's met een spray onklaar te maken.

Pinbox Tubbergen

In Lattrop lukt het de man niet om de automaat te laten ontploffen. In de nacht van zondag 8 op maandag 9 december is vermoedelijk dezelfde man gefilmd bij de pinbox van de Rabobank in Tubbergen. Tussen drie en half vier is een man te zien met opnieuw een bivakmuts en dezelfde rugzak van Nike.

Tekst gaat verder onder de video

Ook in Tubbergen treft de man voorbereidingen voor een plofkraak. Er worden camera's met een spray onklaar gemaakt. Op de begraafplaats naast de pinbox lagen gasflessen klaar om de geldautomaat door middel van gas te laten exploderen. Maar ook in Tubbergen ontplofte er niets.

"Automaten beter beveiligd"

"De manier die bedacht was werkte niet", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De automaten zijn daar tegenwoordig veel beter tegen beveiligd dan voorheen. Als aan de automaat gerommeld wordt, dan springt de automaat meteen in een beveiligingsstand."

"We hopen dat iemand in de buurt van de geldautomaten in Tubbergen of Lattrop iets opvallends heeft gezien", vervolgt Westerhoff. "Als er in beide nachten iemand in de buurt gefietst, gelopen of gereden heeft, dan willen we diegene heel graag spreken."

Tips?

Herken je de man op de beelden? Heb je iets verdachts gezien?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Tubbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800- 7000