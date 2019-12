Landstede Hammers start achtste finales Europe Cup met nederlaag tegen Kyiv Basket

Landstede Hammers had zich de start van de achtste finales in de FIBA Europe Cup anders voorgesteld. In eigen huis moest de ploeg van coach Herman van den Belt zijn meerdere erkennen in het Oekraïense Kyiv Basket: 68-77.

Kyiv Basket wist in de vorige ronde vier van de zes duels winnend af te sluiten. Dat was, ondanks twee nederlagen, voldoende voor de groepswinst. En dat was terug te zien in het Landstede Sportcentrum.

De bezoekers namen vanaf de tip-off het heft in handen en kwamen in het eerste kwart al vroeg op een ruime voorsprong: 8-15. Maar Landstede rechtte zijn rug en knokte zich terug. Bij het ingaan van het tweede kwart stond het 17-17. Daarin eenzelfde spelbeeld als in de beginminuten van het eerste kwart, maar ditmaal verzuimde Kyiv Basket niet de marge te verspelen, want tijdens de rust hadden de Oekraïners een riant gat geslagen van dertien punten: 28-41.

Vervolgens was het weer de beurt aan Landstede. Ondanks dat er na het derde kwart een stand van 51-55 op het scorebord stond, had de thuisploeg het betere van het spel en liep het flink in op Kyiv Basket. De Zwollenaren naderden Kyiv Basket zelfs tot op een punt (54-55), maar uiteindelijk bleek de uitploeg toch over de langste adem te beschikken: 68-77.

Programma

Landstede eindigde de poule in de eerste ronde als nummer twee achter het ongenaakbare Ironi Ness Ziona uit Israël en werd zodoende in de achtste finales gekoppeld aan Egis Körmend, Ventspils en dus Kyiv Basket. Volgende week reist Landstede af naar Letland, waar het treffen met Ventspils op het programma staat. Na de feestdagen, op woensdag 8 januari, komt het Hongaarse Egis Körmend op bezoek in Zwolle.