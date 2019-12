Van den Belt na nederlaag Landstede Hammers: ''Wij maakten te veel fouten''

Herman van den Belt kan leven met de nederlaag die Landstede Hammers vanavond leed tegen Kyiv Basket. Het eerste duel in de achtste finales van de FIBA Europe Cup eindigde in 68-77, in het voordeel van de Oekraïners.

"We hebben tegen een goed team gespeeld. Ze waren groot, fysiek imponerend. Met name in de rebound hadden we het lastig. Daarin waren ze sterk", zegt Van den Belt, die op een gegeven moment zag dat zijn ploeg beter in het spel kwam. "We brachten wat andere mannen het veld in en daarmee kwamen we terug in de wedstrijd. Maar de complimenten gaan naar Oekraïne, ze hebben terecht gewonnen."

Welke les Landstede heeft geleerd? "Wij maakten zelf te veel fouten. Maar een wedstrijd duurt veertig minuten. We moeten constanter worden. Volgens mij hebben we drie series waarin we zes aanvallen niet weten te scoren. Dat is te lang. Na twee gemiste ballen moet de derde raak zijn", aldus Van den Belt.