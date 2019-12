Boa's gewond bij vechtpartij in trein bij station Goor

Twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn in de nacht van zondag op maandag in een vechtpartij beland met een zwartrijder bij station Goor. Dat vertelt één van de slachtoffers. Eerder dit jaar luidden verontruste personeelsleden de noodklok over agressie in treinen. Er werd zelfs gedreigd met een staking .

"Mijn collega en ik wilden een bekeuring uitschrijven voor iemand zonder vervoersbewijs", vertelt één van de boa's. "Hij probeerde ons te filmen en zei dat hij ons ging pakken op het perron. Ik duwde hem weg voor mij eigen veiligheid, toen begon hij te slaan."

Mes

"Door de vechtpartij heb ik een zwelling boven mijn oog, mijn collega heeft een bult op zijn hoofd en zijn hand en oor kapot", vertelt de boa. "Er viel zelfs een mes uit de jas van de man, gelukkig kon hij het wapen niet pakken."

Uiteindelijk lukte het met hulp van de machinist om de man te overmeesteren. De zwartrijder is door de politie meegenomen naar het arrestantencomplex in Borne. De twee opsporingsambtenaren zijn voor controle naar het ziekenhuis gegaan.

Vakbond

De twee slachtoffers zijn inmiddels weer een paar uur per dag aan het werk. "We worden goed opgevangen door het team", vertelt de boa. Het incident is volgens hem bekend bij BOA ACP, de vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren.

Begin dit jaar liep het flink uit de hand op het station in Borne, toen een man een boa van Keolis het ziekenhuis insloeg. Enkele dagen later gingen de vakbonden en Keolis met elkaar om tafel om te praten over vermeende onderbezetting in de treinen. Met name op de spoorlijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen zou het tekort nijpend zijn.

In mei dreigde personeel van Keolis het werk neer te leggen als er weer een incident zou plaatsvinden. Het is nog niet bekend of het incident van begin deze week aanleiding is voor nieuwe gesprekken of actie's.

Zowel de politie, CNV als ACP waren vanavond niet bereikbaar voor een reactie.