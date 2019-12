Voorlopig geen toilet in de trein tussen Almelo en Hardenberg

Er komen geen wc's in de trein tussen Almelo en Hardenberg. Dit kost te veel geld voor de korte periode die de treinen nog rijden, namelijk tot 2027. Dat lichtte gedeputeerde Boerman vanavond toe in een debat in de Provinciale Staten.

50PLUS-Statenlid Fred Kerkhof diende een motie in. Hij deed hierin het verzoek aan de gedeputeerde om te onderzoeken wat het kost om een wc in te bouwen en hoeveel tijd dat kost. Kerkhof wil ook graag dat Boerman in gesprek gaat met vervoerder Arriva over het ontbreken van wc's.

Nieuwe treinen in 2027

Het gaat hierbij dus alleen om het traject tussen Almelo en Hardenberg, het enige traject in Overijssel waar nog wc is in de trein. De treinen die er nu rijden, zijn in 2027 afgeschreven en worden dan vervangen door elektrische treinen met een rolstoeltoegankelijk toilet.

"Zo'n trein gaat ongeveer 30 jaar mee, dus dat is relatief gezien een korte periode waarin een grote investering gedaan moet worden", verklaart Boerman. Kerkhof reageerde hierop: "Voor de treinen misschien een korte periode, maar zeven jaar niet naar de wc kunnen, is wel erg lang."

Negen ton

Een WC in een trein bouwen is niet goedkoop. Boerman gaf al eerder in een commissievergadering aan dat het per toilet zo'n twee tot drie ton kan gaan kosten. Op het traject Almelo-Hardenberg rijden op dit moment drie treinen. In totaal zou de rekening dus op zes tot negen ton uitkomen. Volgens Boerman kost dit te veel voor de 'korte periode' waarin de treinen nog rijden.

Naast de financiële motieven zou het inbouwen van toiletten ook flinke gevolgen hebben voor de dienstregeling, zegt Boerman. Het inbouwen van een toilet kan volgens de gedeputeerde zo’n tien weken duren.

De motie van 50PLUS kreeg te weinig stemmen en haalde het dus niet. Boerman deed wel een toezegging om met de NS, die verantwoordelijk is voor de stations, in gesprek te gaan om toiletten op de stations te krijgen op dit traject.