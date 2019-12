Provincie heeft tot maart om met oplossing te komen voor financiële problemen riettelers

De provincie moet voor 1 maart een oplossing hebben voor de financiële problemen die dreigen voor riettelers in natuurgebied De Weerribben. Aanleiding is een halvering van de standaardvergoeding die de telers krijgen voor het maaien van riet.

De halvering, van 1.615 naar 864 euro per hectare, voor veenmosrietland gaat 1 januari van kracht. De maatregel lijkt grote gevolgen te hebben voor een groep van ongeveer honderd riettelers.



De ChristenUnie kwam vanavond met de oproep aan gedeputeerde Ten Bolscher om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de vergoeding op korte termijn te verhogen. Die kreeg voldoende steun van andere partijen.



Ten Bolscher gaat onderzoeken of de halvering van de vergoeding deels ongedaan kan worden gemaakt. Als dat niet lukt, wil hij bekijken of de riettelers een vaarvergoeding kunnen krijgen. Die regeling is dan beschikbaar voor ondernemers die alleen per boot hun land kunnen bereiken en bedraagt enkele honderden euro’s per hectare.



'Niet ver genoeg'

Partijen als D66 en GroenLinks vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan. D66-fractievoorzitter Wybren Bakker vindt dat de provincie op z’n minst protest moeten aantekenen tegen de halvering van de vergoedingen. "Het kan toch niet zo zijn dat het inkomen van de telers van de een op andere dag gehalveerd wordt?" Ook wil Bakker dat de riettelers nog voor het einde van het jaar zicht krijgen op een betere financiële regeling.



VVD verbaasd

De VVD is verbaasd dat de provincie de situatie op deze manier heeft laten ontstaan. "Hoe kan het zo zijn dat nu ineens te weinig geld beschikbaar is om een bijzonder natuurgebied goed te onderhouden?", vraagt Statenlid Gert Brommer zich af.

Volgens gedeputeerde Ten Bolscher is het helaas 'de bestaande structuur' waardoor deze situatie is ontstaan. Hij doelt op landelijke afspraken binnen de subsidie Natuurbeheer SNL. Brommer vindt dat het dan misschien eens tijd is om de structuur te veranderen.