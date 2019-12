Twentse streekproducten vanaf vandaag te koop in Markthal Rotterdam

De Markthal in Rotterdam krijgt vanaf vandaag Twentse allure. De Twentse Ambassade opent de kraam 'Aanstreekelijk', waar allemaal Twentse streekproducten in de schappen liggen.

De Twentse Ambassade is een initiatief om andere regio's in Nederland (of daarbuiten) te verbinden met Twente. Er zijn 'ambassades' in onder meer Amsterdam, Rotterdam en zelfs op Curaçao. Ondernemers in die regio's worden geholpen om beter zaken te doen met Twente.

Het kraampje is niet meer dan twintig vierkante meter, maar voor voorzitter Danny de Vries van de Twentse Ambassade is het een droom die uitkomt. Ze gaan vanaf vandaag een jaar lang Twentse streekproducten verkopen, zoals bier, mosterd, pasta en chocola.

'Ontdek Twente, loat 't oe smaken'

Voor de kraam hangt een spandoek met de tekst 'Ontdek Twente, loat 't oe smaken'. Volgens De Vries kunnen klanten naast het proeven en kopen ook dingen winnen, zoals een van de streekproducten of een weekendje weg naar Twente.

De Vries zegt dat het echt nog nodig is om Twente in de rest van het land op de kaart te zetten. "Mensen in het westen van het land hebben geen enkel idee wat het verschil is tussen Drenthe, Twente en de Achterhoek. Dat is shocking, om zo maar even te zeggen."

Toeristen

Bij de Ambassade hebben ze goede hoop dat met deze Rotterdamse winkel Twente meer aandacht krijgt. "Er komen ontzettend veel mensen hier. Wat aantrekkelijk is, is dat er veel toeristen komen. Dus er komen Rotterdammers, maar ook toeristen uit België en Duitsland en andere delen van Europa."

"Maar ook de Nederlandse toeristen horen daarbij en dat zijn de groepen die we graag naar Twente willen halen. We gaan zien of dat gaat werken", besluit De Vries.