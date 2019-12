Veldzicht Balkbrug bestaat 125 jaar en viert dat met culinair feest

Het Centrum voor Transculturele Pschychiatrie Veldzicht in Balkbrug bestaat 125 jaar en dat viert de instelling met een culinaire reis door de tijd. Diana, medewerkster Veldzicht, kreeg dit idee tijdens een van de gezamenlijke maaltijden met de patiënten in Veldzicht. Gisteravond was de culinaire avond.

"Onder het eten, raak je met elkaar aan de praat en leer je ook wat voor gerechten er in verschillende culturen worden gemaakt. Daarnaast is het sociale aspect erg belangrijk, door samen te eten, maak je verbinding", legt Diana uit.

Ze deelde dit idee met haar collega Wiesje en samen hebben ze het plan om een culinaire reis door te tijd te maken binnen Veldzicht voorgelegd. Het personeel en de directie waren direct enthousiast.

'Mooiste kant'

"Een uniek gebeuren en Veldzicht laat zich van haar mooiste kant zien", vertelt directeur Rob van der Plank. "Een culinaire tijdreis hebben we nog niet eerder vertoond. Ik beschik over een heleboel medewerkers die iedere keer met mooie en spontane initiatieven komen. Ik kan daar dan ook alleen maar erg blij mee zijn. De lokale gemeenschap is er blij mee dat zien we nu ook weer aan de grandioze toestroom van enthousiaste bezoekers."

Veldzicht kwam dit jaar meerdere keren in het nieuws. De instelling wil in een nieuwbouw naast Huize Erica in Balkbrug een extra groep van twintig ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen opvangen. Het is een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar het leidde onder de lokale bevolking tot beroering. Maar van die beroering is tijdens het culinaire feest niets te merken.

Armoede

Daniel Poolman werd uitgenodigd om te komen praten. Poolman is chefkok van Proefkamer Het Reestdal. Hij stelde vijf gerechtjes samen passend bij een periode in de tijdlijn. De culinaire reis begon in 1894. Het was in die tijd armoede troef. Hierbij past de hete bliksem met Zwolse mosterd die door de kok werd omgetoverd tot een bitterbal van aardappel, ui, spek en appel. Kruudmoes met gort en wilde kruiden, geplukt in het Reestdal, stond voor het tweede tijdperk begin 1900. Een gerecht dat in die tijd werd gemaakt als voedende pap voor de werkers op het land.



Na de oorlog

Net na de oorlog zo rond 1950 aten de mensen veelal een stevige soep van aardappel, prei, knolselderij en veldbonen. Deze haalde de chefkok speciaal uit Zuidwolde. "Deze veldbonen zitten vol met proteïne en eiwitten en daarmee konden de ondervoede mensen aansterken", legt hij uit. In de zeventiger jaren ontstond al langzaamaan een multiculturele samenleving en daarbij paste een Indonesisch balletje gehakt in saté.

Welvaart

Als laatste hapje werd een terrine van Reestdalrund met bietjes en truffel gepresenteerd. Tekenend voor de welvaart van tegenwoordig. "De truffels en de sushivellen liggen in de supermarkt en ook in de winter kun je nog paprika's kopen. Alles is verkrijgbaar en in overvloed", aldus Poolman. De medewerkers van Veldzicht vertelden de historie van de gerechtjes aan de bezoekers en iedereen mocht proeven.



Het evenement straalde weer de sfeer uit van de vroegere landloperskolonie in Balkbrug net als voorgaande jaren. Medewerkers waren verkleed als landlopers uit de tijd van het bedelaarsgesticht Ommerschans. Deze keer werkten ze allemaal mee om de bezoekers te voorzien van gerechtjes en op vragen over Veldzicht in te gaan.