Bijna vier jaar cel geëist voor gruwelijke overval op alleenstaande dame in Raalte

De overvallers in beeld in Raalte (Foto: politie)

Voor een gruwelijke overval op een Raalter vrouw begin 2017, is tegen een man uit Zutphen drie jaar en negen maanden cel geëist. Volgens het OM is de man, met bijnaam Moos, degene die de overval heeft voorbereid. Waarschijnlijk was hij niet lijfelijk bij de overval aanwezig. "Het slachtoffer werd de nacht letterlijk tot moes geslagen", zegt de officier van justitie.

Voor de uitvoering van de overval zijn eerder al twee daders veroordeeld tot vier en zes jaar cel. Eén van hen heeft ook een gewapende overval gepleegd op een man in Wierden. Die werd daarbij beschoten.

1- a 2 ton buit

Begin 2017 slaat een groep van drie mannen met mokers de ruiten in van een woning in Raalte. Ze denken dat er 100- a 200.000 euro in het huis te vinden is, maar ze vinden er niets. De bewoonster van het huis wordt zwaar mishandeld. Het was voor de bewoonster de tweede gewelddadige overval in anderhalf jaar tijd.

De twee mannen die er al voor veroordeeld zijn, hebben eerder verklaard dat het de bedoeling was dat er niemand aanwezig zou zijn in het huis. Bij de overval werd gebruik gemaakt van een gestolen auto, die later uitgebrand werd teruggevonden.

Bewijs tegen Moos

Bovenstaande veroordeelden hebben verklaard dat Moos degene is geweest die hen had benaderd. "Hij wist dat er zoveel geld zou liggen, ook de precieze plek, en gaf ons mokers om de ruiten in te slaan. De buit zouden we verdelen."

Uit telefoongegevens blijkt dat Moos die nacht in Deventer is geweest, dichtbij de plek waar de overval-auto werd gestolen. Later in de nacht straalt zijn telefoon een mast aan bij de plek waar de gestolen auto uitgebrand werd gevonden.

Ook heeft de vrouw van Moos verklaard dat de andere mannen 's nachts met verwondingen bij hun thuis zijn geweest. Ze zouden gewond zijn geraakt bij de overval. De wonden zouden zijn verbonden en de bebloede kleding was in het huis van Moos achtergebleven.

Bomaanslag

In eerste instantie heeft Moos zelf ook veel verteld bij de politie. Kennelijk werd hem dat niet in dank afgenomen, want kort nadat hij door de rechtbank was geschorst om het proces in vrijheid af te wachten, werd er een bom bij zijn huis naar binnen gegooid. De hele pui knalde er uit.

Moos lag die nacht met zijn vrouw en kind in het huis te slapen. Niemand raakte gewond. De recherche heeft wel onderzocht wie de bomaanslag gepleegd zou kunnen hebben, maar kan geen dader aanwijzen.

Zelf zegt Moos niets van de overval in Raalte af te weten. "Ik heb alleen in opdracht van iemand anders die mokers gekocht", zegt hij. "En ik ben 's nachts naar de jongens toe gereden, omdat ze autopech zouden hebben."

Laag IQ

Moos heeft een laag IQ, van 56. Hij is daarmee volgens de deskundigen verstandelijk beperkt en kan de gevolgen van zijn handelen niet altijd overzien. Maar de officier van justitie ziet dat anders: "Ook iemand met een IQ van 56 weet dat je niet 's nachts moet gaan inbreken bij alleenstaande dames."

De OvJ benadrukt daarbij dat het slachtoffer sindsdien in angst leeft. "Ze slaapt met de lampen aan en heeft een briefje onder het kussen met de tekst: adem in adem uit, je bent veilig."

Overval op oom

Moos heeft volgens justitie ook mogelijk iets te maken met een gewapende overval op zijn oom in Zutphen, ook begin 2017. De oom werd 's ochtends voor zijn huis beroofd van 30.000 euro. De dader had een wapen op hem gericht.

Volgens het slachtoffer waren er maar enkele mensen die wisten dat hij die ochtend met zoveel geld op pad ging, en Moos was daar één van. Maar verdere bewijsmiddelen heeft het OM niet, dus is tegen Moos vrijspraak geëist voor die overval.

Politiemol

De gewelddadige overvallen hielden ijzerhandelaren maandenlang in de greep. De geruchtmakende zaak werd extra pikant, toen bekend werd dat de daders gebruik hadden gemaakt van een politiemol. Dat was een vriend van Moos. Die doorzocht de systemen van de politie op informatie. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij dat een kleine vijftig keer heeft gedaan en veroordeelde de man tot een half jaar cel.