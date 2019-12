VIDEO: Trucker Niek uit Enschede showt 'midwinterhoorn-skills' in de file

In de video op Dumpert is te zien dat Niek met zijn voertuig stilstaat in een lange rij met vrachtwagens. De verveling sloeg flink toe, waarop Niek zijn raampje open zette en de midwinterhoorn naar buiten hing. Andere bestuurders konden vervolgens volop meegenieten van de muzikale kwaliteiten van deze trucker.

"Het is voor mij een jaar of twee geleden begonnen", laat Niek weten. "Ik vond het altijd al zo mooi. Echt een stukje traditie, dat geluid." Niek volgde een cursus bij de Enschedes midwinterhoornblazers en sindsdien neemt hij zijn instrument mee in de cabine. Uiteraard alleen in de tijd dat er geblazen mag worden; de adventstijd, de vier weken voor kerst.



In het westen van het land is Niek inmiddels op veel plekken een bekend gezicht. Als december in aantocht is, krijgt hij daar regelmatig de vraag of hij zijn midwinterhoorn al weer heeft meegenomen.

RTV Oost zet vandaag de trucker in het zonnetje. Gedurende onze uitzendingen wordt er de hele dag aandacht besteed aan het werk van de vrachtwagenchauffeur. Een dag waarop de trucker - zo ongeveer letterlijk de motor van onze economie - een welverdiend schouderklopje krijgt.