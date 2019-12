Zwolle wil jaarlijks vier ton extra investeren voor toezicht en handhaving openbare ruimte

De gemeente Zwolle gaat per 2021 jaarlijks 400.000 euro extra beschikbaar stellen om meer toezichthouders aan te kunnen stellen voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Dat is plan van het Zwolse college. "We doen er alles aan om te zorgen dat Zwollenaren en bezoekers zich hier prettig en veilig voelen", vertelt wethouder William Dogger.

Met het geld kunnen er extra mensen aan het werk. Dat is nodig, omdat het college van B en W de toezichthouders meer flexibel en wijkgericht wil inzetten. Deze zomer besloot de gemeenteraad al om de capaciteit vanaf 2020 met twee toezichthouders uit te breiden.

'Afspraken maken'

"We maken met zijn allen intensiever gebruik van de openbare ruimte", constateert wethouder Dogger. "Dan moet je met elkaar wel een aantal afspraken maken over hoe je daarmee omgaat. Toezicht wordt daarom steeds belangrijker. Helaas zien we dat we met de huidige bezetting en werkwijze niet op het gewenste niveau toezicht kunnen houden."

In het afgelopen jaar zijn er diverse incidenten in Zwolle geweest. Zo vonden er diverse schietincidenten plaats in onder meer Stadshagen en Holtenbroek en werden fietsers belaagd op de Twistvlietbrug. De toezichthouders moeten op meer plekken en tijden in de stad zichtbaar zijn, zodat ze kunnen inspelen op ongewenste situaties.