'Vader boerderijgezin kan al jaren niet meer praten'

Van D. wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn kinderen en zit inmiddels twee maanden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Na de inval in de boerderij in oktober is het gezin in eerste instantie opgevangen op een bungalowpark in Ruinen. "De vader liep moeilijk en werd ondersteund door zijn dochters", zegt de parkeigenaar tegen de krant. "Hij heeft een beroerte gehad en was aan één kant van zijn lichaam verlamd. Praten kon de man niet. De communicatie verliep via zijn zoon."

Praten lukt helemaal niet

Advocaat Robert Snorn meldt aan Dagblad van het Noorden dat er verstandelijk niets met de vader aan de hand is. Maar praten lukt hem helemaal niet meer.



Over de vraag of en hoe de de verdachte uit Ruinerwold toch verhoord kan worden, heeft het Openbaar Ministerie (OM) advies ingewonnen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), laat een woordvoerster aan het dagblad weten.

De twee officieren van justitie die de zaak Ruinerwold leiden, hopen dat de rapportage van de deskundigen deze week nog komt. Intussen wordt er naar een manier gezocht om een verdachte te verhoren die niet kan praten. Of Van D. ondanks zijn verlamming nog kan schrijven of typen is niet bekend.



Recht op eerlijk proces

Als verhoren door de politie al zo lastig is, misschien zelfs onmogelijk, dan lijkt het helemaal onbegonnen werk om Van D. op een openbare zitting een strafproces te laten ondergaan. Een verdachte heeft recht op een eerlijk proces. Rechters zullen hem uitgebreid over het dossier willen bevragen. En dat alles met inachtneming van de kernwaarden van de rechtspraak in Nederland. Een verdachte heeft het recht bij zijn eigen strafproces aanwezig te zijn, het proces te kunnen volgen en daarin 'actief te participeren'.



Het probleem is dat de vader niets kan zeggen. Zijn enige manier van communiceren is ja knikken en nee schudden naar de rechters. Zo communiceert hij ook met zijn advocaat Snorn. "Mijn cliënt ontkent de verdenkingen. Dat wil zeggen: mijn cliënt schudt nee als ik hem vraag of de feiten kloppen, waarvan hij wordt beschuldigd."

Moeder in Zwolle overleden

Uit een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek blijkt dat Van D. de biologische vader is van de zes kinderen uit de boerderij. Het onderzoek wees bovendien uit dat de kinderen dezelfde vader en moeder hebben.

Voordat het gezin uitweek naar Drenthe woonde het jarenlang in Hasselt en Zwartsluis. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden. De vrouw leed aan kanker. In totaal had het stel negen kinderen. De andere drie kinderen hadden het ouderlijk huis al eerder verlaten.