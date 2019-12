Edqvist vervangt niet geheel fitte Berden bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles moet het vrijdagavond doen zonder Martijn Berden. De vleugelaanvaller kampt met een enkelblessure en trainde daarom deze week niet mee. Adrian Edqvist is op bezoek bij Helmond Sport zijn logische vervanger.

Aanvallend kent Go Ahead Eagles de laatste weken problemen. De ploeg van Jack de Gier scoort de laatste weken moeizaam. "Het heeft op dit moment allemaal met rendement te maken", zegt de trainer. "We hebben 23 mogelijkheden gehad om te scoren tegen Jong PSV en 5 keer op doel geschoten. Daar moeten we meer rendement uit halen."

Geen Mühren

Antoine Rabillard geniet op dit moment de voorkeur in de spits. Met vier doelpunten valt ook zijn rendement nog tegen. Tweede spits Maecky Ngombo had ook een tijd een basisplaats, maar scoorde slechts twee keer. "Wij hebben geen Mühren zoals bij Cambuur Leeuwarden die er 14 inschiet. Dat had ons denk ik wel vijf punten gescheeld", zegt De Gier.

Go Ahead Eagles speelt vier dagen na Helmond Sport de derby tegen FC Twente voor de beker om het kalenderjaar vervolgens af te sluiten met een uitwedstrijd tegen Jong Utrecht. "Daar heb ik de jongens wel voor gewaarschuwd. Dat het contrast ook best groot kan zijn tussen spelen bij Helmond of Jong Utrecht of voor duizenden in Enschede."

In buurt van plek twee blijven

Jack de Gier heeft opponent Helmond Sport afgelopen maandag nog live bekeken toen Jong AZ met 4-1 te sterk was. "Ik vind dat we moeten winnen. Zij staan negentiende, maar het zit allemaal wel heel dicht bij elkaar. Ons doel blijft het bereiken van de play-offs, maar wij willen zo lang mogelijk in de buurt blijven van plek twee."

Helmond Sport-Go Ahead Eagles begint vrijdag om 20:00 uur en is te volgen op Radio Oost in het programma "De Oosttribune".