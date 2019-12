Nostalgie en verhalen op sfeervol W.G. van de Hulst Festival in Hasselt

Voetstapjes in de sneeuw, Bengels in het bos en het Kerstfeest van twee domme kindertjes. Het zijn een paar onvergetelijke titels van de christelijke kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst. Van zijn boeken zijn in de vorige eeuw miljoenen exemplaren verkocht.

Dickens, maar dan anders

Hasselt heeft verder geen connecties met van de Hulst. Maar de sfeer in de boekjes past wel precies bij het oude Hanzestadje, vindt organisator Astrid Mensink: "Dickens heeft ook niet in Deventer gewoond, daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Dickensfestivals gaan wel verder terug in de tijd. Wij zoeken echt de warmte, de knusheid, het kneuterige van de jaren 50 op, en dat past perfect hier".

Het festival werd geopend door een groep schoolkinderen, allemaal in kleding uit vroeger tijden, en met een heel opvallend hoofddeksel: een opengevouwen boek: "Best wel zwaar en onhandig om op te doen, maar wel leuk", vinden een paar meiden met zwarte vegen op hun gezicht, "Dat is omdat we zo op arme straatmeisjes lijken".

Schoolkinderen openen W.G. van de Hulst Festival (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Verhalen beleven Het is meer dan een markt met gezellig wintersfeertje, benadrukt Astrid: "Het gaat echt om het lezen, het beleven van verhalen. Je kunt op zoveel manieren een verhaal overdragen en verbeelden. En als je dan de kinderen met rode wangetjes ziet genieten van een voorstelling, en de ouders en grootouders genieten net zo hard mee, dat is wat je wilt". Binnen en buiten Het festival speelt zich deels af op straat, met straattheater, kraampjes en muziek. Op verschillende binnenlocaties in het stadje zijn ook theatervoorstellingen en kinderactiviteiten. Zo bakt de bakker van In de Soete Suikerbol in een voorstelling zijn zoete broodjes. Van deze boekenreeks werd ook een TV-serie gemaakt. De Kalkovens zijn voor even het domein van Hielke en Sietse Klinkhamer, de hoofdpersonen uit de Kameleon, compleet met veldwachter en smid. Die boeken zijn niet geschreven door van de Hulst, maar passen wel in het thema, het beleven van verhalen in de knusse sfeer van de jaren 50. Voorstelling op W.G. van de Hulst Festival (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) "Het was bitter, bitter koud" Veel boeken van van de Hulst spelen zich af in de winter, en vrijwel altijd was het 'bitter, bitter koud', liefst met een dik pak sneeuw. Helaas voor de organisatie bleef sneeuw uit, maar koud was het wel, en er viel vooral in de middag veel regen. Pas in de avond werd het drukker toen het weer wat opklaarde. "Het weer is het enige dat je niet kunt organiseren", weet Astrid Mensink, "een vlokje sneeuw was perfect geweest, maar we zijn allang blij dat het nu droog is". Bekijk hier de reportage over het G.W. van de Hulst Festival in Hasselt.