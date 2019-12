Dit is de Truckers Top 20 van RTV Oost

Het is Truckersdag bij RTV Oost. Op radio, televisie en sociale media zetten we de vrachtwagenchauffeur in het zonnetje.

Voor Truckersdag hebben we een Top 20 samengesteld van de meest aangevraagde truckerplaten. In de radioprogramma's Klaarwakker, Goeiemorgen Overijssel, SARAH!, Goeiemiddag Overijssel en Afslag Oost hoor je verspreid over de dag de nummers. De hele Top 20 wordt vanaf acht uur 's avonds op Radio Oost herhaald.

De Top 20 ziet er zo uit en is te beluisteren op Spotify.

1. Henk Wijngaard - Met De Vlam In De Pijp

2. Cornelis Vreeswijk – Bakker De Baksteen

3. Gerard De Vries – Giddy Up Go

4. C.W. Mccall - Convoy

5. B.B. Band - Stille Willie

6. Roger Miller - King Of The Road

7. Willie Nelson - On The Road Again

8. Quintus - De Grote Race

9. New Four - Halverwege Amsterdam En Bremerhaven

10. Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

11. Gerard De Vries - Spel Kaarten

12. Dave Dudley - Six Days On The Road

13. Henk Wijngaard – Ik Zie De Wereld Door De Voorruit Van Mijn Wagen

14. Canned Heat - On The Road Again

15. Herman Finkers - De Vrachtwagenchauffeur

16. Golden Earring - Radar Love

17. Tina Trucker – M'n Good Old Ducky

18. Truck Stop – Ich Mocht So Gern Dave Dudley Hören

19. Herman Lippinkhof - Wielwissel, Midden In De Nacht

20. Doors - Roadhouse Blues