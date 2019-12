Vrijheidsvlog 2 | Dwangarbeid in de mode-industrie: zulke kleding wil je toch niet dragen?

Dwangarbeid in de mode-industrie: zulke kleding wil je toch niet dragen? (Foto: RTV Oost)

Op 1 april 2020 gaat in Overijssel de vlag uit. Het is de dag waarop, precies 75 jaar geleden, de eerste dorpen en steden door geallieerde troepen bevrijd werden. De bevrijdingstocht door de provincie duurde zeventien dagen. In aanloop naar 1 april staan we komende maanden stil bij thema’s die het verhaal van oorlog vertellen. Vandaag introduceren we het thema: dwangarbeid.

Aangezien veel Duitse mannen in het leger dienden, schakelde het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog buitenlandse dwangarbeiders in om de oorlogsindustrie van Duitsland gaande te houden. Meer dan een half miljoen Nederlandse mannen zijn verplicht in Duitsland tewerkgesteld.

Als Germaans broedervolk ontvingen de Nederlanders een betere behandeling dan veel andere dwangarbeiders, maar liepen wel hetzelfde levensgevaar, vooral door de bombardementen op Duitse industriesteden.

In het Overijssel van nu lijkt dwangarbeid een thema uit een ver verleden. Maar is dat wel zo? Studenten van Hogeschool Windesheim zoeken het uit in een Vrijheidsvlog.

