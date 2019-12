Kunstenares Babet Olde Weghuis ontmoet...

Babet vond het wel even spannend of ze in staat zou zijn er ook echt te werken. "Schilderen doe je vaak in je eigen sfeertje en als er nu mensen komen moet ik de kwast uit mijn handen laten vallen. Anderen moeten daar soms ook wel aan wennen. Van de week kwam iemand op precies het goede moment binnen. Want toen ik later naar mijn schilderij terug liep, was het af. Als er niemand binnen was gekomen had ik het kapot geschilderd."





@Babet (Foto: Inga Tjapkes)







Beeldhouwer met verf

Typisch voor Babet is ook juist dat ze laag over laag schildert. Steeds opnieuw. Ze werkt soms wel aan tien schilderijen tegelijk. Ik ben rusteloos en ongeduldig. Het duurt ook voordat het uiteindelijke schilderij ontstaat. Niet zelden heeft er een andere beeld onder gezeten dat er nog lichtjes doorheen schemert. Echt grappig vind ik dat ze de meeste doeken dan ook nog een slag of een kwartslag draait voor ze hun definitieve positie vinden. Babet zoekt, laag voor laag, bouwt en vindt. "Ik voel me ook eigenlijk meer een beeldhouwer met verf. En ik moet er echt dóórheen. Dóór het eerste idee, dóór de eerste lagen. Het schilderij wordt zo in de laatste fase universeler dan alleen mijn gevoelens. Het wordt van iedereen."



Kunstenaar ontmoet Kunstenaar

Ik leerde Babet kennen in de serie Kunstenaar ontmoet Kunstenaar, een serie die in het voorjaar is ontstaan. Het werkt zo: De kunstenaar die ik bezoek zoekt zelf een kunstenaar die hij of zij graag wil bezoeken. Zo ontstaan er heel bijzondere gesprekken en heel andere ontmoetingen. Ik -de programmamaker- bemoei me nergens mee. Ik leg wel een paar spelregels uit. De kunstenaar die je kiest woont in een andere stad, bedenk wat je graag zou willen weten en het gesprek duurt maximaal een half uur. Het idee ontstond in een gesprek met Sonna Krom. Ik bezocht haar toen met Eric Schutte. Daarna waren het Martin-Jan van Santen, Linda Westera, Jehudi van Dijk, Harco Rutgers en Babet Olde Weghuis.







Babet ontmoet Danielle (Foto: Inga Tjapkes)



Danielle Spoelman

En Babet neemt ons mee naar Danielle Spoelman, een kunstenares uit Enschede. Ze koos haar uit op haar werk. Wist eigenlijk niet eens of het werk van een man of een vrouw was. En dus belde ze. Dat Danielle er na een nachtje over slapen tóch aan mee wilde werken is extreem bijzonder. Ze is zojuist haar man verloren. Plotseling. Danielle legt zelf uit waarom ze het belangrijk vindt. Het is zó'n bijzonder verhaal dat ik je echt aanraad gewoon even te kijken.

Precies dit is waarom ontmoeten zo de moeite waard is..

zondag in OverUIT de Kunst ♥

Inga Tjapkes

Zondag 24 november om 11.20 uur kunt u de aflevering van OverUIT de Kunst zien op RTV Oost. We herhalen het programma ook.

Kijk hier voor meer informatie over het programma. Op https://www.rtvoost.nl/tv/gemist kunt u de uitzending ook nog terugkijken!