Zingende trucker Johnny Bolk over leven op het asfalt: "Je moet het zelf leuk maken"

Johnny Bolk was in het kader van de 'Dag van de trucker' live te gast in de studio van RTV Oost (Foto: RTV Oost/Bas Zweers)

Het truckersbestaan is hem met de paplepel ingegoten. Zingende trucker Johnny Bolk uit Almelo houdt van het leven on the road. Al vindt hij wel dat er de afgelopen jaren veel is veranderd. Maar ook daar heeft Johnny wel een oplossing voor: "Je moet het zelf leuk maken."

In het dagelijks leven is hij veelvuldig op pad. Zoals ook deze donderdag, als hij aanschuift in de studio van RTV Oost. Hij is net terug uit Denemarken. "Ik heb een transport begeleid van windmolens. Ik heb overnacht bij Frans op den Bult bij Deurningen, daar een ontbijtje gegeten, en toen meteen door naar jullie studio."

Spontane medewerking

Waar hij een live-optreden verzorgde in het kader van de 'Dag van de trucker'. "Een erg goed initiatief vind ik dat." Vandaar ook dat hij spontaan alle medewerking verleende. Waar Bolk twee nummers live vertolkte. "Het nummer 'Diesel Adem', een nummer van twee jaar geleden. En mijn nieuwe single 'Rij maar door'."

Leven op het asfalt

Het artiestenbestaan leidt hij naast zijn normale leven op het asfalt. Optreden doet hij met mate. Want het moet vooral leuk blijven. "Ik heb ook nog een relatie en heb een huisje waar soms wat aan moet gebeuren."

Romantiek

De kost moet hij vooral verdienen als trucker. Al is er de laatste jaren veel gebeurd. "Met name de laatste vijftien jaar zijn er erg veel regels bij gekomen. Daardoor is de romantiek wat naar de achtergrond verdrongen."

Zijn motto is dan ook dat je het vooral zelf leuk moet maken. "Als je in je eentje in je cabine blijft zitten, vereenzaam je. Je moet er daarom zelf op uit trekken. De stad in, lekker even zwemmen. Of als je met een hele groep bent, in de zomer samen lekker barbecueën."

De charme mag dan in de loop der jaren wat zijn verminderd, het truckersbestaan vormt nog altijd een bron van inspiratie voor zijn eigen liedjes. "Ik heb dan ook altijd mijn laptop bij me. Zodat ik, als ik een idee heb, het meteen kan uitwerken."