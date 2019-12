Overijsselse kerken gul met geven van kerstpakketten

rtvoost-menu-stichtingdeeethoek-2-evenementen

De classis Overijssel, zeg maar de regionale kerkprovincie van de PKN, had gevraagd om een regionale doorrekening van de landelijke cijfers. Het armoede-onderzoek van de kerken wordt sinds 2002 elke drie jaar gedaan.

Armoede in Borne?

Het CBS presenteerde onlangs cijfers over kinderen die in armoede leven. Predikant Gerco Veening uit Borne benadrukt dat alleenstaande ouders met kinderen tot een risicogroep behoren. In de burgerlijke gemeente Borne ligt dat percentage weliswaar 'slechts' op 4,9 procent, maar, zegt Veening, "als je bij die groep hoort heb je niets aan die wetenschap".

Veening: "Armoede is vooral uitsluiting. Geen feestje kunnen geven bij een kinderverjaardag, want geen geld voor cola en chips. En dus wordt het kind ook niet meer uitgenodigd voor andere kinderfeestjes." Hij zou graag zien dat er naast het kapitalisme en het socialisme ruimte kwam voor een derde stroming: "Een deeleconomie".

Stoppen met studie

In Almelo heeft tien procent van de kinderen te maken met armoede. De 28-jarige Renate uit Almelo weet wat het is om in armoede te leven. Ze heeft de verantwoording voor haar zesjarig zoontje. Renate lijdt aan het syndroom van Ehlers Danlos, een bindweefselaandoening waardoor haar gewrichten regelmatig uit de kom vliegen.

Volgens de Belastingdienst had ze ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvangen. Ze moest stoppen met haar studie om voor haar zoon te zorgen.

Renate (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Omdat haar bewindvoerder van destijds verzuimde op tijd bezwaar in te dienen, zit ze nu met een schuld van ruim achtduizend euro. Ze moet rondkomen van vijftig euro in de week. "Ik eet bij De Eethoek. Ik wil graag zelfstandig zijn, maar kan niet eens zelf de aardappels afgieten. Bovendien is het er heel gezellig, mijn zoontje geniet ervan om met de andere kinderen te spelen." Renate werkt een dag in de week als vrijwilliger bij De Kleedhoek. "Zolang ik het nog kan doen..."

1,3 miljoen uren aan armoedebestrijding

Uit het onderzoek van de PKN blijkt dat er vanuit de kerken in 2019 zo’n 25.400 mensen actief zijn in de zorg voor mensen met een kleine beurs. Ook laat het onderzoek zien dat kerkelijke vrijwilligers zo’n 1.341.059 uur besteden aan individuele ondersteuning bij armoede.

Wanneer deze inzet verricht zou worden door professionele dienstverleners zijn er 853 fulltime beroepskrachten nodig op basis van een 36-urige werkweek. Omgerekend naar geld is er in 2018 ruim 40 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding door de kerken.

Sociale netwerken

Het sociale netwerk dat kerken vormen is een belangrijke bron om mensen verder te helpen. De signalen van ouderling, diaken, pasto(o)r of gemeentelid zijn de meest voorkomende manieren om armoede op te sporen (85%). Dan volgen de contacten via de voedselbank en maaltijdprojecten (59%), de burgerlijke gemeente en sociale dienst (48%) en maatschappelijke instellingen (45%).



De groepen hulpvragers die verhoudingsgewijs het meest genoemd worden door de diaconale organisaties zijn: asielzoekers/vluchtelingen (54%), alleenstaande ouders met kinderen (51%) en mensen zonder betaald werk (48%). Dat beeld is in Overijssel gelijk aan de landelijke trend, waarbij de cijfers over de hele linie iets hoger liggen.

Zondag 15 december in Hoogtij een uitgebreid gesprek met Gerco Veening en Renate.