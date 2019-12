Extra geld voor Overijsselse aanpak familiebedrijven

De provincie Overijssel draagt hetzelfde bedrag bij en ook zijn er bijdragen van onderwijs- en brancheorganisaties. Doel van de MKB-deal is om familiebedrijven te stimuleren om te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, digitalisering en robotisering.

Kurk

Gedeputeerde Eddy van Hijum is blij met de bijdrage vanuit de landelijke overheid. "Zeventig procent van de Overijsselse ondernemingen is een familiebedrijf. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft. Voor de continuïteit is het belangrijk dat deze bedrijven inspelen op actuele maatschappelijke opgaven en technologische uitdagingen. De ervaring leert dat deze bedrijven daar soms wat hulp van buitenaf bij kunnen gebruiken."

De afgelopen jaren heeft de provincie al een aantal zogeheten koplopers ondersteund. De kennis die in deze periode is opgedaan, wordt gebruikt om het programma te verbeteren. De deal is naar verwachting in februari 2020 definitief. Het programma loopt tot en met 2022. Doelstelling is om in die periode ongeveer 550 bedrijven te ondersteunen.