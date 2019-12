Truckers-icoon Henk Wijngaard de onbetwiste nummer één onder de kilometervreters

Henk Wijngaards 'Met de vlam in de pijp' staat op 1 in de Truckers Top 20 (Foto: RTV Oost)

Zelfs ruim veertig jaar na dato krijgt hij er maar geen genoeg van. Henk Wijngaard, 73 lentes, zingt zijn klassieker 'Met de vlam in de pijp' nog altijd met hetzelfde vuur en passie als in die turbulente beginjaren van zijn even indrukwekkende als ellenlange carrière.

Na de oproep van RTV Oost aan het publiek om in het kader van de 'Dag van de trucker' de favoriete liedjes in te sturen voor een Top 20 van 'liedjes onderweg' stond de winnaar eigenlijk al vrij snel vast: 'Met de vlam in de pijp', het liedje dat in 1978 zorgde voor een ommekeer in Wijngaards leven. Het leven op het asfalt kon hij vaarwel zeggen voor het turbulente artiestenbestaan.

Nieuw fenomeen

Hij groeide uit tot hét boegbeeld van vrachtwagenminnend Nederland. "Waarom ik destijds dat nummer opnam? Het is misschien wat flauw om te zeggen, maar simpelweg omdat niemand dat deed. De Zangeres Zonder Naam had een duet met Johnny Hoes en je had 'Bakker de Baksteen' van Cornelis Vreeswijk. Maar dat was het dan ook wel. 'Met de vlam in de pijp' was destijds iets nieuws."

Wijngaard schreef dan ook nederpopgeschiedenis. 'Met de vlam in de pijp' koestert hij tot op de dag van vandaag. "Tijdens live-optredens is het nog altijd een van mijn binnenkomers. Het publiek vindt het leuk en zingt het steevast spontaan mee."

In de spotlights

Van het eenzame leven in de cabine kwam de nuchtere Drent ineens volop in de spotlights te staan. "Tien jaar heb ik truckersliedjes gemaakt. En met tien van die nummers heb ik op nummer 1 gestaan."

Gaandeweg kreeg hij echter de rekening gepresenteerd. Wijngaard kreeg een burn-out. Om later weer terug te keren aan het front. Niet alleen met truckersliedjes, maar ook met hele andere nummers. Gewoon uit het dagelijkse leven gegrepen.

Tranen op het stuur

Al kruipt het bloed waar het niet gaan kan. "Vorig jaar heb ik weer een aantal truckersliedjes opgenomen", zo vertelt hij voor de microfoon van RTV Oost. Waarbij hij een parallel trekt met die inktzwarte periode uit zijn artiestencarrière. In een van zijn laatste truckersliedjes bezingt hij hoe een chauffeur op zijn mobieltje wordt gebeld en een tragedie te verwerken krijgt. Vervolgens rollen de tranen op zijn stuur. "Zoals die destijds in de periode dat ik de burn-out had ook op mijn stuur rolden."

Kilometervreter

Zelf was hij eigenlijk slechts twaalf jaar kilometervreter, waarna hij zich op een carrière in de muziek stortte. Zijn omschrijving van een chauffeur? "Dat is een avonturier. Een pionier. Iemand met passie. Met liefde voor de wagen. Zet je ze bij elkaar dan gaat het de hele avond over het werk. Dat zegt wel iets."

Hij vindt het een goede zaak dat er een 'Dag van de trucker' is. "Een mooi initiatief van RTV Oost en anderen. 'Zonder boer geen voer, zonder transport niets op je bord', zeg ik weleens. Deze groep verdient het om eens een dag in het zonnetje te worden gezet."