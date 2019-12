Wat vind jij: Een paardenmarkt is niet meer van deze tijd

Traditioneel vindt op de tweede vrijdag in december de paardenmarkt in Goor plaats. Maar dit jaar is het laatste jaar dat de paardenmarkt in deze vorm wordt georganiseerd.

Afgelopen maand maakten de organisatoren al bekend dat de paardenmarkt in Goor in deze vorm niet blijft bestaan. Vanaf 2020 wordt het een meerdaags evenement dat in het teken staat van paarden. De paardenhandel verdwijnt daarbij.

Voor deze omslag zijn twee redenen: het teruglopende bezoekersaantal en het vraagstuk rondom dierenwelzijn. Over dat laatste aspect willen we het vandaag hebben.

Want wat vind jij? Kan in de huidige tijd een paardenmarkt zoals die in Goor nog? Of is het goed dat de organisatie kijkt naar andere mogelijkheden? Stem en reageer: hieronder of op Facebook.