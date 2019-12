Overijsselse 'Rijdende Rechter' bestaat half jaar: weten ruziënde buren hem te vinden?

Ruzie over de erfgrens, bonje met een winkelier, onenigheid over geluidsoverlast. Dit soort 'kleine' conflicten zijn -op papier- voer voor de Overlegrechter, die inmiddels een half jaar actief is in Overijssel. Toch wordt er nog niet massaal gebruik gemaakt van het 'goedkope' alternatief. Hoe kan dit?

Het is een klassiek 'Rijdende Rechter-gevalletje': een echtpaar dat hoorndol wordt van de papegaai van de buren. Het conflict, dat zich in Vechtdal afspeelde, is voor een paar tientjes opgelost door de Overlegrechter.

Wie of wat is de Overlegrechter? "Het is het laagdrempelige alternatief voor een normale rechtsprocedure", legt Erik Koster uit. Hij is één van de vier Overlegrechters die sinds een half jaar actief zijn in onze provincie.

'Scheelt honderden euro's'

Er zijn een paar grote verschillen met een 'normale rechter'. Een belangrijk verschil is dat je geen dagvaarding hoeft op te stellen, waardoor je honderden euro's bespaart. In plaats daarvan kun je 'gewoon' de rechtbank binnenlopen en je zegje doen.

Een simpel concept. Toch loopt het nog niet storm bij de Overlegrechter; afgelopen half jaar zijn er 28 aanmeldingen binnengekomen. De meeste zaken kunnen niet worden opgepakt, omdat de andere partij niet komt opdagen. En dat is gelijk het andere grote verschil met reguliere rechtspraak.

Niet verplicht om mee te werken

Je bent namelijk niet verplicht om mee te werken. "Het uitgangspunt is dat je vrijwillig komt", legt Overlegrechter Koster uit. Als je de buren tóch juridisch verantwoordelijk wil houden voor die overhangende tak, moet je een normale procedure aanspannen. Met alle 'extra kosten'.

De Overlegrechter moet een laagdrempelig alternatief zijn voor alledaagse conflicten. Want daar is wel degelijk vraag naar, zegt Koster. "Ik hoor advocaten wel eens zeggen dat hun uurtarief te hoog is voor 'kleine' zaken, die daardoor ideaal zijn voor de Overlegrechter."

Papegaai

Terug naar de papegaai. De Overlegrechter kwam, net als op tv, op locatiebezoek. Na een korte hoorzitting in de woonkamer deed de rechter uitspraak aan de keukentafel. De kosten: 40,50 euro per echtpaar. De papegaai mocht trouwens blijven.

Het kostenverschil met een normale procedure? "Dan zou de verliezende partij 81 kwijt zijn, plus een paar honderd euro om een advocaat te betalen die de dagvaarding opstelt", somt Koster op. "Vervolgens moet je ook explootkosten betalen, dat is ook zomaar honderd euro."

De Overijsselse pilot van dit initiatief eindigt eind 2020. Dan wordt bepaald of de Overlegrechter blijft.

Aantal aanmeldingen: 28

• 13 keer werd er geen medewerking verleend door de andere partij,

• 4 keer bleek de zaak ongeschikt voor de Overlegrechter,

• 1 keer was het conflict opgelost vóór de zitting.



Aantal zittingen: 5

• 2 keer kwamen partijen tot een schikking,

• 2 keer sprak de Overlegrechter een vonnis uit,

• 1 keer werd een zaak aangehouden.



5 zaken zijn nog in behandeling.