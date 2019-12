Districtschef politie Twente maakt balans op: 'Ik kan soms best een harde tante zijn'

Ze was nog maar net aangetreden als districtschef bij de politie in Twente, toen er in een Enschedese growshop vier mannen werden doodgeschoten. "Dat was letterlijk een vuurdoop", zegt districtschef Baalman. Nu, na ruim een jaar in dienst, blikt ze voor het eerst terug op een turbulente beginperiode. "Ik kon toen wel direct wat betekenen voor Twente."

door Tom Meerbeek en Jan Colijn

Karlijn Baalman is pas 32 lentes en daarmee de jongste districtschef van Nederland. Haar leeftijd ziet ze niet als obstakel: "Je ziet mensen wel eens denken van, zo jong en dan al die functie? Maar voor mij is het geen probleem en ik merk dat het daardoor voor anderen ook geen probleem is.

Baalman heeft het erg naar de zin in Twente. "Ik heb binding met het gebied, ik vind de collega's enorm leuk. Ze werken hard en klagen niet. En het noaberschap hier, die verbondenheid, daar word ik heel enthousiast van."

Heftige start

Terug naar de start van haar Twentse avontuur. Ze was nog maar drie maanden districtschef toen de viervoudige moord in Enschede werd gepleegd. "Dat was een heel heftig moment om mee te beginnen. Het was echt een vuurdoop met een grote persconferentie, maar tegelijk ook het leiden van het onderzoek. Maar naast dat het heel heftig was, had het ook wel iets goeds. Ik leerde direct mijn collega's kennen. Ik wist meteen wat ik aan ze had. Daarnaast kon ik wat betekenen voor Twente."

Slapeloze nachten heeft ze niet vaak van haar werkzaamheden of bij heftige zaken. "De zaken die me écht raken, zitten meer meer op het persoonlijke vlak. Zo zijn er afgelopen jaar twee jonge collegae uit ons district overleden. Daar slaap ik dan wel slecht van."

Wennen

Baalman houdt erg van het politiewerk en samenwerken met collega's. Een functie 'boven' was dus echt wel even wennen. "Je zit letterlijk een eindje weg van collega's. Ook mis ik de operaties wel eens, maar strategie is minstens zo belangrijk."

De jonge chef deinst er niet voor terug om duidelijk te zijn naar 'haar' mensen. "Ik ben een leidinggevende ván de mensen en mét de mensen. Maar ik kan wel heel duidelijk zijn. Ik denk dat er nooit collega's mijn kantoor verlaten en denken: hé, wat bedoelde ze nou eigenlijk?"

Harde tante

Het klinkt alsof Baalman een strenge chef is: "Ja, ik kan best een harde tante zijn. Maar alleen als dat nodig is. Ik ben graag in verbinding met mensen, maar soms moet je ook gewoon zeggen waar het op staat. Mensen vinden het soms wel eens lastig om feedback te geven of te krijgen, maar ik noem dat professionaliteit."