Lukas Browning van FC Twente naar Örgryte IS

Ted van Leeuwen over het vertrek: "Lukas Browning heeft vanaf 2017 bij ons in de opleiding gezeten. Hij heeft dit seizoen bij het eerste meegetraind, maar kon het stapje naar het eerste elftal net niet maken omdat de concurrentie zwaar is. Lukas heeft zich altijd zeer professioneel opgesteld en daarom wilden we hem deze kans gunnen. Örgryte IS is een mooie club die in Superettan speelt. Dat is het tweede niveau in Zweden, met de ambitie te promoveren. Hoewel zijn naam bij het grote publiek misschien onbekend is, wordt hij binnen de club zeer gewaardeerd en we zijn oprecht blij voor hem met deze kans. FC Twente wenst Lukas alle succes toe."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33