Marjolein uit Nijverdal is volgens vrouwenblad VIVA hét techtalent van Nederland

Lector-practor Marjolein den Ouden (33) van Saxion en ROC van Twente heeft een VIVA400-award gewonnen. Deze prijs kreeg ze in de categorie 'techtalenten'. Het is de twaalfde keer dat het vrouwentijdschrift prijzen uitreikt aan de meest inspirerende vrouwen van Nederland.

Den Ouden is de eerste practor-lector van Nederland. De van oorsprong Nijverdalse werkt als lector Technology, Health & Care bij Saxion en als practor Zorg en Technologie bij het ROC van Twente. Ze werkt samen met studenten, docent-onderzoekers en zorgprofessionals om de adoptie en acceptatie van technologieën in gezondheidszorg en welzijn te vergroten.





Verbinden

De awardshow vond donderdagavond plaats in Hotel Arena in Amsterdam. De kersverse winnares was zelf aanwezig om haar award in ontvangst te nemen. "Ik sta eigenlijk te trillen. Mijn stem is bijna weg. Dat komt niet door het feestje, maar omdat ik zelf een beetje griep heb."

Ze vervolgt: "Volgens mij laat ik hier zien dat we niet alleen als vrouwen het verschil moeten maken, maar dat vrouwen veel meer in gezamenlijkheid en in die wereld van technologie, zorg en welzijn moeten verbinden."

In totaal werden er in zeven categorieën awards uitgereikt. Het tijdschrift maakt elk jaar een lijst met vierhonderd vrouwen die uitblinken in hun vakgebied. Van zorg tot sport en van technologie tot ondernemen. Op basis van de publieksuitslag koos een deskundige jury per categorie de winnares.