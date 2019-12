Dit weekend 29ste keer Dickens Festijn Deventer: 'Geen editie is hetzelfde'

Het mag dit weekend dan wel de 29ste keer zijn dat het Dickens Festijn in Deventer plaatsvindt, voor directeur Hein te Riele van het Evenementenbureau Deventer is geen editie hetzelfde. Waar haalt hij de inspiratie vandaan? "Als ik de krant bekijk en daar Boris Johnson zie staan, dan denk ik al: doe hem een Dickens-kostuum aan, laat hem uit een huis aan de Walstraat komen met een hondje en dan heb je een prachtig Dickens-figuur onder het mom van 'veel beloven, weinig geven, doet de vrek in vreugde leven'."

Ook dit jaar worden weer minstens honderdduizend mensen in het Deventer Bergkwartier verwacht. Het bezoekersaantal van vorig jaar, 125.000 man, vreest Te Riele niet te gaan halen. "Dat heeft alles te maken met het weer, al is het wel mooi Dickens-weer."

'Literaire kerstmarkt'

Tientallen bussen komen vanuit Duitsland en België naar de Overijsselse stad. En dat is bijzonder, vindt Te Riele. "Duitsland wordt natuurlijk erg verwend met alle kerstmarkten, maar dat is meer een optelsom van kraampjes en verkoop."

"Op het Dickens Festijn ligt het commerciële aspect absoluut niet bovenop." De directeur van het evenementenbureau noemt het liever een 'literaire kerstmarkt'. "Het gaat om de inhoud. De figuren die je tegenkomt uit de verhalen van Charles Dickens, de kinderen, alle figuranten... Dat maakt het Dickens Festijn uniek."

'Hard buffelen'

Te Riele heeft weleens overwogen om het festival uit te breiden naar meer dan twee dagen, maar hij denkt dat dat een verkeerde keuze is. "Een heel belangrijke groep die meedoet, bestaat uit de bewoners en ondernemers van het Dickens Festijn. Dat zijn er al ruim driehonderd."

"Dan heb je nog de jongeren die meedoen, die doen het vaak vrijwillig via de theaterschool. Het is voor al die mensen twee dagen hard buffelen en dan is de grens bereikt."

iPhones en sneakers

Te Riele zoekt de verbetering en het onderscheid liever in de opzet van de twee dagen. "Dat zit 'm in de aankleding en de taferelen. Zo hebben we dit jaar, net als vorig jaar, weer een huis ingericht als de schrijfstudio van Charles Dickens."

Alle details op het evenement worden twee dagen lang onder de loep gelegd. "Loopt er nog iemand in Dickens-kleding met een iPhone rond? Dragen ze een Google-horloge of sneakers? Dat zijn dingen waarin we ons willen verbeteren. We focussen ons op inhoud en kwaliteit en dan is het na twee dagen hard werken ook klaar."