Martine Smeets met handbalsters naar tweede WK-finale door sensationele zege op Rusland

Martine Smeets uit Geesteren heeft met de Nederlandse handbalsters voor de tweede keer de finale van het WK gehaald. In de halve finale in het Japanse Kumamoto werd Rusland, dat nog geen duel verloor dit WK, vanochtend in een duel met een moordend tempo met 33-32 verslagen.

De beginfase van het duel ging gelijk op. Rusland maakte de eerste treffer, maar daarna was het Oranje dat een klein gaatje sloeg: 3-1. Oranje behield in de eerste tien minuten steeds een marge van die twee treffers. Na een 8-6 voorsprong scoorde Rusland drie keer op rij en werd het 9-8 voor de Russen. Daarna bleef het verschil lang een punt. Bij rust was het 16-16.

Na rust was het verhaal hetzelfde. Nederland kwam bij 20-18 met twee punten voor. Bij 21-21 werd het gelijk en daarna was er tot tien minuten voor het einde steeds een kleine voorsprong voor Rusland. Bij 26-26 was het weer Oranje dat voor kwam. Smeets maakte acht minuten voor tijd haar eerste treffer en bezorgde Oranje daarmee een 29-28 voorsprong. Het bleef extreem spannend en met vijf minuten te gaan was het 30-30 en een minuut voor het einde 32-32. Laura van der Heijden maakte de 33-32, Rusland schoot daarna in het zijnet en dus is de finale een feit.

Finale zondag

Vanmiddag staan Noorwegen en Spanje tegenover elkaar in de andere halve finale. De winnaar is zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) de tegenstander van Oranje in de finale. De verliezer strijdt die ochtend om 09.30 uur met Rusland om het brons. Nederland kan voor het eerst de wereldtitel pakken. In 2015 verloor het de finale van Noorwegen, twee jaar geleden pakte het brons tegen Zweden.