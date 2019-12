Diabetici bellen ziekenhuizen plat voor 'gratis' glucosesensor

De telefoon stond net niet roodgloeiend de afgelopen twee dagen bij ziekenhuis MST in Enschede. Woordvoerster Rieneke van 't Ende zegt dat de afdeling tientallen keren is gebeld door patiënten die heel graag willen weten of ze de sensor ook kunnen krijgen. Nog steeds komen er telefoontjes binnen.

Bij het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg hebben ze dezelfde ervaring. Woordvoerster Greetje Leuninge vertelt dat ook hier tientallen patiënten spontaan belden en mailden. "Wij gaan alle patiënten die voor een sensor in aanmerking komen benaderen met de vraag of ze er één willen", vertelt ze.

ZGT met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo meldt in een mail: "De afdeling nefrologie en diabetes van ZGT heeft ook veel vragen van patiënten over de glucosemeter gehad. Gisteren belde een aantal patiënten. Vanochtend meer dan twintig."

Ook bij Isala in Zwolle krijgen ze veel reacties van diabetespatiënten, via de sociale media, de mail en telefoon. Woordvoerster Astrid Nauta legt uit wat het ziekenhuis met de meldingen doet: "Patiënten die interesse hebben, krijgen van ons een mail of via de e-coach een bericht en instructies over de aanvraag richting de verzekeraar. Daar waar mogelijk helpen wij de patiënt om gebruik te kunnen maken van de nieuwe glucosemeter."

Jarenlange lobby

Diabetesvereniging Nederland zette zich jarenlang in voor de vergoeding van de glucosemeter. Zegsvrouw Josine Dangremond begrijpt wel dat patiënten het goede nieuws nu aangrijpen om contact te zoeken met hun ziekenhuis. "Het is na veel jaren van duwen en trekken door onze vereniging een fantastisch resultaat. De telefoon hier staat roodgloeiend van blije en dankbare mensen."

Onderzoek Isala

Isala in Zwolle deed onderzoek naar het effect van de glucosesensor onder leiding van Marion Fokkert. Uit het onderzoek blijkt dat de sensor een positief effect heeft op de gezondheid van diabetespatiënten.

Diabetici die de sensor gebruiken hoeven namelijk minder vaak naar het ziekenhuis, hebben minder hypo’s (een te lage bloedsuiker), melden zich minder vaak ziek op hun werk en ervaren een betere kwaliteit van leven.

Vergoeding

Dat de sensor nu in het basispakket zit, is volgens Fokkert dan ook goed voor zowel de patiënt als de behandelaar. "In de spreekkamers slokte de discussie over de vergoeding veel tijd op, terwijl je het wilt hebben over het welzijn van de patiënt."

En de sensor zelf betalen, was ook niet voor iedere patiënt weggelegd. "Een sensor kost tussen de vijftien- en zestienhonderd euro per per patiënt per jaar", weet Fokkert. "Dit was voor veel mensen een te hoog bedrag. Die drempel is nu weggenomen."

Einde vingerprik

Het voordeel van de sensor boven de aloude prik in de vinger, is dat de sensor de hele dag de suikerwaarde in het bloed meet. "Een diabetespatiënt moet vier tot soms wel zestien keer per dag een vingerprik doen om te checken wat zijn suikerwaarde is en daar naar handelen", legt hoofdonderzoeker Fokkert uit. "De sensor meet de suikerwaarde in het bloed continu, dus je kan altijd kijken of je iets moet doen."

De gezondheid van de patiënt is gebaat bij het continu monitoren van de suikerwaarde in het bloed. Fokkert: "Als je een meting uitvoert met de vingerprik weet je eigenlijk alleen de waarde van dat moment. Je weet niet of je stabiel bent of dat de waarde omhoog of naar beneden gaat. Eigenlijk zou je tien minuten later opnieuw een meting moeten doen."

In het onderstaande filmpje van Isala is te zien hoe de sensor werkt.