Glazen café in Bornerbroek zamelt geld in voor projecten uit het dorp

In café Brockie in Bornerbroek is gisteravond het Glazen Café weer van start gegaan. Drie deejays draaien non-stop muziek en proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Het is inmiddels een traditie, zegt Danny Koel van de organisatie. "We zijn ooit begonnen in navolging van 3FM met Serious Request. Maar de afgelopen vier jaar doen we het voor het dorp zelf."

'Echt ongelooflijk'

Er zijn aanvragen binnengekomen voor een totaalbedrag van zo'n 23.000 euro. "Vorig jaar hebben we ruim 28.000 euro opgehaald. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal kan in een dorp als Bornerbroek," zegt Koel.

Vanmorgen kwamen leerlingen van basisschool Sint Stephanus langs. Vanmiddag komen de mensen van zorgboerderij De Piet uit Enter langs om te dansen. Vanmiddag komen kappers knippen en morgenavond is er een grote veiling. Zondagavond worden de deejays om zes uur vrijgelaten en wordt het eindbedrag bekendgemaakt.