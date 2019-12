Uit het paradijs der nuttteloze voetbalfeiten: PEC en Twente moeten winnen, Heracles op recordjacht

Fred Benson is door het dolle na zijn tweede goal bij VVV in 2013 (Foto: ProShots)

VVV – PEC Zwolle

Een zeer belangrijke uitwedstrijd voor de Zwollenaren in Noord-Limburg. VVV staat vijftiende en PEC met twee punten minder vijftiende. Bij een nederlaag wordt de degradatiedruk wel heel groot voor PEC. Beide ploegen verloren al elf keer dit seizoen, alleen hekkensluiter RKC verloor vaker.

Voor PEC wordt het dus zaak om een keer ‘de nul’ te houden, dat lukte nog als enige eredivisieploeg nog geen enkele keer dit seizoen. PEC won voor het laatst in april 2013 bij VVV, het werd 0-2 door twee goals van Fred Benson.

Aftrap: zaterdag 19.45 uur





FC Twente – Vitesse

Na drie wedstrijden zonder zege wordt het voor FC Twente weer eens tijd voor een driepunter om weg te blijven bij de onderste ploegen.

Vitesse wacht al zes duels op een overwinning en de slechte resultaten kostten trainer Leonid Slutsky onlangs zijn baan. De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden won Vitesse in Arnhem met 5-0. Dat was het duel waarin de degradatie van FC Twente werd bezegeld.



De recente resultaten in de eigen Grolsch Veste zijn iets hoopgevender: 1-1, 2-1 en en 2-2.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur



Heracles – FC Utrecht

Heracles aast op de evenaring van een clubrecord. Winnen van FC Utrecht betekent de zesde thuisoverwinning op rij in de eredivisie. Nog nooit won Heracles meer dan zes thuisduels op rij in de eredivisie.





Vorig seizoen kreeg Heracles in de competitie op eigen veld met 5-1 een pak slaag van FC Utrecht in een duel waarbij de VAR de hoofdrol speelde. En ook in de play-off’s was Heracles niet opgewassen tegen de Domstedelingen, in Almelo werd het 0-2.





Aftrap: zondag 16.45 uur



Helmond Sport – Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles is mede door tien remises nu al veertien wedstrijden op rij zonder nederlaag. Uit bij Helmond Sport wil Go AHead (7e) aansluiting houden bij de sub-top. Die klus moet te doen zijn want de Brabanders staan voorlaatste. Toch is winnen in Helmond geen vanzelfsprekendheid, de laatste twee ontmoetingen eindigden in 1-1.

Bij Helmond Sport zijn drie spelers extra gemotiveerd: Givan Werkhoven, Orhan Dzepar en Jeff Stans droegen vorig seizoen nog het shirt van de Eagles.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur