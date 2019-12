Ontmanteling piratenzender in Zwartsluis mislukt: Agentschap Telecom kan zendapparatuur niet vinden

Het Agentschap Telecom is er vanochtend in Zwartsluis niet in geslaagd om de zendapparatuur van een grootschalige etherpiraat uit de lucht te halen. De zendpiraat had zijn apparatuur in een telecommast verstopt bij voetbalvereniging DESZ, maar toch konden opsporingsambtenaren de apparatuur niet vinden.

De piratenmuziek werd vanaf donderdagmiddag uitgezonden via de mast.

Op afstand bestuurbaar

De uitzending werd vanuit een studio gemaakt en vervolgens via een speciale verbinding richting de mast gestuurd. Bij de mast stond apparatuur die het programma uitzond via de FM-band. Het Agentschap Telecom is er niet in geslaagd om de zender in beslag te nemen, deze konden de opsporingsambtenaren niet vinden.

Er is wel een kabel van de installatie afgeknipt en in beslag genomen. De opsporingsambtenaar bevestigde ter plekke dat er geen zender in beslag is genomen.

Clubgebouw

Volgens een vrijwilliger van de plaatselijke voetbalvereniging hebben de medewerkers van het Agentschap Telecom ook nog kort onderzoek gedaan in het clubgebouw. Mogelijk dachten ze dat de vrijwillige klusploeg de zender voor de komst van het agentschap had weggehaald om te voorkomen dat deze in beslag zou worden genomen. Dit bleek niet het geval.

De zendpiraat laat desgevraagd weten dat hij doorgaat met zijn uitzending.