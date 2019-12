Programma: KNVB Beker, Europees basketbal en bekervolleybal in laatste sportweek van 2019

Het sportjaar zit er bijna op. Na deze week is overal de winterstop begonnen. Maar in deze laatste sportweek is er nog genoeg te beleven op de velden en in de zalen. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

De drie Overijsselse clubs in de eredivisie sluiten het kalenderjaar af met een uitduel. FC Twente is vrijdag de eerste. De ploeg gaat dan op bezoek bij RKC Waalwijk. Heracles Almelo speelt zaterdag bij Heerenveen en PEC Zwolle gaat die avond naar PSV.

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles ook uit. De Deventer ploeg gaat op bezoek bij Jong FC Utrecht.

Daarnaast staat deze week de tweede ronde van de KNVB Beker op het programma. Daarin is FC Twente-Go Ahead Eagles de Overijsselse kraker. Dat duel staat vanavond op het programma. Later op de avond gaat PEC Zwolle op bezoek bij Fortuna Sittard en moregen ontvangt Heracles Almelo FC Dordrecht.

Amateurvoetbal

De hoogst spelende Overijsselse clubs zijn al begonnen aan de winterstop, in de klassen daaronder is er een inhaal- en bekerprogramma. In de districtsbeker worden er zowel duels uit de tweede ronde (die eerder werden afgelast) als de tussenronde in Oost gespeeld. In Noord is het tweede elftal van Staphorst de enige Overijsselse ploeg die nog in het toernooi zit. Die ploeg speelt in de tussenronde.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers komen deze jaargang nog twee keer in actie. Een keer Europees en een keer in de competitie. Morgen gaat het op bezoek bij Ventspils in Letland voor de tweede wedstrijd in de achtste finales van de Europe Cup. Die ploeg won de eerste wedstrijd ruim, Landstede ging onderuit tegen Kyiv. Zondag wordt de eerste helft van de competitie afgesloten met een thuisduel tegen hekkensluiter Apollo Amsterdam.

Handbal

In de eredivisie is de winterstop inmiddels begonnen, maar in de 1e divisie wordt nog wel gespeeld. Daar is Kwiek na vijftien duels nog steeds zonder puntenverlies en daar kan zaterdag bij Hercules een zestiende aan worden toegevoegd.

Volleybal

In de eredivisie zit de eerste seizoenshelft erop, maar er wordt nog wel gevolleybald in de beker. Bij de mannen is Reflex uit de topdivisie de enige Overijsselse vertegenwoordiger in de kwartfinales. Het speelt tegen ZVH uit de eerste divisie. Bij de vrouwen zijn er nog drie Overijsselse troeven. Eurosped speelt bij VCN uit de topdivisie, Regio Zwolle tegen mede-eredivisionist VC Sneek en Apollo 8 gaat op bezoek bij FAST. Ook die twee ploegen komen uit in de eredivisie.

Waterpolo

In de eredivisie bij de dames staat nog één speelronde op het programma dit jaar. Het Ravijn neemt het zaterdag op tegen De Ham. Swol 1894 is vrij en bij de mannen is het al winterstop.