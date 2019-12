Gemengde gevoelens bij laatste 'traditionele' paardenmarkt in Goor: "Snap het wel, maar ben er niet blij mee"

Al om vijf uur vanmorgen stonden kopers en verkopers te onderhandelen over hun pony's en paarden. "500! 550! 600!" Wie haalt er de beste deal uit?

De geur van mest verspreidt zich over het plein tegenover het gemeentehuis. Als het licht is, zijn de beste paarden van stal al vergeven. Want bij onderhandelen is haast geboden.

Gedoe

De paarden op een rij, de trailers aan de kant en de kraamverlichting in de verte: een tafereel dat al eeuwenlang verbonden is aan Goor. Maar de laatste jaren is er gedoe. Het bezoekersaantal loopt fors terug en er is kritiek op het dierenwelzijn.

Daarom wil de gemeente, die de markt al jaren organiseert, van die taak af. En dat betekent hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar een andere opzet.

"We zijn met elkaar nog in gesprek over hoe we de markt volgend jaar vorm gaan geven", vertelt Paul Reef van Collectief Goor, dat de organisatie overneemt. "De paardenmarkt in de huidige vorm is geen optie meer."

Paardenmarkt in Goor (Foto: RTV Oost)

Daarbij doen ze hun uiterste best om het karakter van de markt te behouden. De paarden zullen dus niet verdwijnen, maar wellicht wordt de paardenhandel gecombineerd met een kerstmarkt. "Maar niets is nog zeker", benadrukt Reef. "We zijn nog in de overlegfase."

Niet blij

Hoe dan ook zijn veel handelaren niet blij met eventuele aanpassingen. Velen hechten aan de eeuwenoude traditie en sommige handelaren zijn al tientallen jaren op de markt te vinden. Zo ook Teun. "Het is de laatste markt van het jaar voor ons, waarbij we onze slag moeten slaan. Maar je doet er niks aan. Ik snap het wel, maar ben er niet blij mee."

En dus moeten handelaren en bezoekers wennen aan de veranderingen die komen gaan. Maar zeker is wel dat de pony's en paarden blijven: de beste deals worden uit het vuur gesleept. Want het blijft toch het paradepaardje van Goor.