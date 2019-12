Saymak terug bij PEC Zwolle voor zespuntenduel met VVV-Venlo

PEC Zwolle kan morgenavond in de 'zespuntenwedstrijd' tegen VVV-Venlo weer een beroep doen op Mustafa Saymak. De middenvelder is hersteld van de hamstringblessure die hem de afgelopen twee duels aan de kant hield.

Ook Kenneth Paal en Iliass Bel Hassani maken hun rentree in de wedstrijdselectie. Alleen de ervaren verdedigers Bram van Polen en Etiënne Reijnen ontbreken in Venlo vanwege blessures.

PEC Zwolle staat op de zestiende plaats met twee punten achterstand op tegenstander VVV, dat de nummer vijftien is. Winst is dus noodzakelijk voor de Zwollenaren om de eerste helft van de competitie niet onder de rode streep af te sluiten.

"Beste wedstrijd van het seizoen"

Vertrouwen put Stegeman uit de wedstrijd tegen AZ van vorige week. Ondanks de 3-0 nederlaag vond de coach het de beste wedstrijd van PEC Zwolle dit seizoen.

"We hebben hier wel meerdere wedstrijden gewonnen, maar toen vond ik dat het in fases ook niet altijd even goed was. Als je kijkt naar de kansenverhouding tegen AZ, het beeld van de wedstrijd en de manier waarop we gevoetbald hebben, dan vond ik dat best wel aardig. Maar uiteindelijk verlies je, en dat is niet de bedoeling als je goed voetbalt."

Soberder

Bij VVV heeft interim-trainer Jay Driessen het onlangs overgenomen van de ontslagen Robert Maaskant. "Ze hebben een iets soberder manier van voetballen gekozen", constateert Stegeman.

"En dat past ze prima. Ze verdedigen heel compact, geven de tegenstander de bal en zijn vanuit de omschakeling zeer gevaarlijk. En ze hebben veel lengte en duelkracht bij standaardsituaties." En VVV boekt daarmee ook goede resultaten, want twee van drie duels onder Driessen werden gewonnen.

Geen vergelijkbare koers

Stegeman zal, gezien de selectie van PEC Zwolle, niet kiezen voor een vergelijkbare koers in de strijd tegen degradatie: "Als je zo wilt voetballen, moet je andere spelers halen. Het is niet erg als je zo wilt spelen, want elk team is anders. Maar je moet voetballen naar de kwaliteiten van je team. Ik denk dat wij veel voetbal hebben in het team. Maar dat moeten we wel gaan koppelen aan resultaten."



Daar slaagt PEC Zwolle dit seizoen tegen directe concurrenten overigens al wel in: de wedstrijden tegen RKC Waalwijk, ADO Den Haag, Fortuna Sittard en FC Emmen werden allemaal gewonnen.

Live op Radio Oost

Het duel in de Koel begint morgenavond om 19.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.