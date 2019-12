Verklaring minister Bijleveld kan tientallen miljoenen euro's opleveren voor Oad-familie Ter Haar

De verklaring van Ank Bijleveld kan bijdragen aan tientallen miljoenen euro's schadevergoeding voor de Oad-familie Ter Haar. Oud-eigenaar Julius ter Haar claimt dat de Rabobank de Oad in september 2013 bewust failliet heeft laten gaan. De verklaring van Ank Bijleveld komende maandag voor de rechtbank in Utrecht zou dat (mede) kunnen bevestigen.

Oud-eigenaren Julius en zijn zus Quirine ter Haar voeren de rechtszaak omdat zij de Rabobank aansprakelijk achten voor het faillissement van hun bedrijf. Hoewel een deal met 'Twentse Investeerders' zo goed als rond was gekomen in het weekend voor het faillissement, werd hen geen tijd meer verleend om het uit te werken. Daarop vroeg de Oad zelf haar faillissement aan op dinsdag 24 september 2013.

"Voldoende tijd" of "een paar dagen" om Oad te redden

Het was de huidige minister van Defensie en toenmalige commissaris van de Koning Ank Bijleveld die zich er persoonlijk mee heeft bemoeid, vlak voor het faillissement. In een eerdere verklaring op papier laat zij weten dat haar op vrijdag 20 september door Rabo-topman Van Nieuwenhuizen was toegezegd dat "OAD voldoende tijd zou worden geboden om de transactie met de groep investeerders rond te krijgen". Van Nieuwenhuizen ziet het anders; hij heeft het over 'een paar dagen' tijd om over een mogelijke 'transactie te beslissen'.

Vijf verhoren komende week

Maandag worden ook Hans Verborg, destijds adjunct-directeur bij Oad, en Oad-advocaat Dick Veltman verhoord. Voor donderdag staan de verhoren van oud-eigenaar Julius ter Haar en Willem Bonvanie, die destijds bij investeringsmaatschappij PPM Oost werkte, op de rol. De rechter wil op die manier uit eerste hand horen wat er de laatste dagen is gebeurd op het hoofdkantoor van de Oad in Holten. Het is overigens goed mogelijk dat de advocaten van de Rabobank naar aanleiding van de verhoren besluiten dat ook Rabo-medewerkers gehoord moeten gaan worden om 'tegenwicht' te bieden.

Zorgplicht Rabobank

De familie Ter Haar stelt dat de Rabobank niet aan de wettelijk verplichte 'zorgplicht' heeft voldaan. Als de rechtbank dat ook vindt, kan de familie Ter Haar met die uitspraak een schadevergoeding gaan eisen. Eerder al heeft de familie Ter Haar een bedrag van 67 miljoen euro genoemd als te claimen schadevergoeding. Overigens is met de curatoren een overeenkomst dat een deel van dat bedrag in de 'boedel' wordt gestort.