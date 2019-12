Garcia houdt opnieuw de kaarten voor de borst, Verhaegh dit jaar niet meer in actie

FC Twente-trainer Gonzalo Garcia laat opnieuw weinig los over zijn opstelling voor het treffen van zaterdagavond tegen Vitesse. Zeker is dat de oefenmeester in ieder geval geen beroep kan doen op Paul Verhaegh. De ervaren verdediger viel vorige week tegen ADO al geblesseerd uit en blijkt nu met een spierblessure te kampen. Verhaegh komt daardoor dit kalenderjaar niet meer in actie.

Tegen ADO Den Haag werd Verhaegh vervangen door Julio Pleguezuelo. Een andere optie voor de rechtsback-positie is Joel Latibeaudiere.

Drie wedstrijden in één week

Zo vlak voor het einde van het jaar komt er voor de Tukkers nog een drukke week aan, waarin het maar liefst drie keer in actie komt. "De focus ligt natuurlijk eerst op Vitesse. Het wordt een volle week maar uiteindelijk is het spelen van wedstrijden het mooiste van het vak", aldus Garcia.

Creativiteit Espinosa

Garcia koos de afgelopen twee wedstrijden voor een middenveld zonder Javier Espinosa. De creatieve middenvelder staat vaak onder druk voor zijn ogenschijnlijke gebrek aan defensieve arbeid. "Maar tegen een elftal als ADO Den Haag merk je toch bij vlagen dat we zijn creativiteit missen. We moeten een balans vinden in het elftal met genoeg creativiteit maar ook met power", licht de oefenmeester toe, die dus nog altijd in dubio lijkt over de juiste verhoudingen in zijn efltal.

Radio Oost

Het duel in De Grolsch Veste begint morgenavond om 20.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en online.