'Het volgende station: Zwolle Stadshagen'; na jaren is het station eindelijk echt in gebruik

Het is december 2017. In het provinciehuis wordt koortsachtig overleg gepleegd, want er zijn problemen met het nieuwe spoor tussen Zwolle en Kampen. De bodem onder de spoorlijn is niet stabiel genoeg voor de nieuwe treinen van vervoerder Keolis, die met 140 kilometer per uur over het traject zouden moeten rijden. Gevolg: de treinen rijden veel langzamer en het nieuwe station Zwolle Stadshagen kan niet open omdat er te weinig tijd is om te stoppen.

Twee jaar later is het dan eindelijk zover: het station in de Zwolse wijk is vanaf vandaag eindelijk een officiële stop op het traject. De afgelopen jaren is hard gezocht naar een manier om het station, ondanks de problemen, toch op te kunnen nemen in de dienstregeling.

42 oplossingen

Na het uitstellen van de opening in 2017, begint ProRail meteen een onderzoek naar oplossingen voor het probleem. Uiteindelijk worden 42 oplossingen onderzocht, waarbij gekeken wordt naar hoe de bodemstabiliteit verbeterd kan worden en hoe station Stadshagen alsnog kan worden gebruikt.

Wat duidelijk wordt, is dat het stabieler maken van de bodem - om toch 140 kilometer per uur te kunnen rijden - vanwege de kosten niet haalbaar is. Dat kost namelijk minimaal 35 miljoen euro en misschien zelfs nog veel meer dan dat. Dat betekent dat die gedroomde snelheid niet gehaald gaat worden: op het traject wordt maximaal 100 kilometer per uur gereden.

Korte stop

Er moet dus worden gezocht naar manieren om de rijtijd te verkorten, zodat er genoeg tijd overblijft om ook op station Stadshagen te stoppen. Allerlei oplossingen worden onderzocht en uiteindelijk wordt een aantal maatregelen genomen. Zo wordt korter gestopt op het nieuwe station en wordt de dienstregeling tussen Zwolle en Kampen aangepast.

Daarnaast worden bovenleidingmasten bij IJsselmuiden verstevigd door ProRail en komt er een extra energievoorziening, zodat treinen sneller kunnen optrekken. Verder worden seinen en beveiliging naar beneden bijgesteld, naar 100 kilometer per uur. In juni dit jaar wordt twee weken lang een proef gehouden met de krappere reistijd en is het voor het eindelijk - hoewel dus tijdelijk - mogelijk in- en uit te stappen op het station.

'Volgende station: Stadshagen'

De periode daarna zijn de laatste puntjes op de i gezet. En vandaag, met twee jaar vertraging, zullen in de trein tussen Zwolle en Kampen dan eindelijk de volgende woorden klinken: "Het volgende station is Zwolle Stadshagen".