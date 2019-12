Rijkswaterstaat vraagt met autowrak bij Staphorst aandacht voor #nietvoorniX-campagne

De auto werd in 2018 aangereden door een weggebruiker die een rood kruis negeerde. Deze week toert Rijkswaterstaat met het wrak door het land om automobilisten te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van het negeren van een rood kruis. Ervaringen van weginspecteurs die dit tijdens hun werk meemaakten, zijn te beluisteren en te lezen. De auto staat vandaag op verzorgingsplaats Dekkersland, tussen De Lichtmis en Staphorst.

"Elke dag plaatsen we meerdere rode kruisen boven de weg. Dat doen we altijd met een reden, zoals bij pech of een ongeval", zegt Rijkswaterstaat. "Negeren van rode kruisen is levensgevaarlijk. Daarom vragen we, samen met anderen, extra aandacht voor deze gevaren."

Autowrak van Rijkwaterstaat (Foto: Persbureau Meter)

Om het bewustzijn voor de gevaren van het negeren van een rood kruis te vergroten, is de slogan #nietvoorniX gelanceerd. Dat is in samenwerking met onder meer de politie, ambulance, ANWB en bergers gedaan.