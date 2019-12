Gerard Sanderink beschuldigt Almelose rechter van partijdigheid

Het gaat om een zitting die komende vrijdag (20 december) zou zijn, aangespannen door voormalig commercieel directeur Van der Heijden van het Goorse DSS, een bedrijf dat ook eigendom is van Gerard Sanderink.

In navolging van Brigitte van Egten (de ex van Sanderink), werd ook hij ontslagen door Sanderink. Ook hierop volgden rechtszaken die allemaal door Sanderink werden verloren.

'Wraken' vanwege 'partijdigheid'

Maar nu zet de eigenzinnige topman van IT-dienstverlener Centric en bouwbedrijf Strukton een nieuw wapen in om de rechtsgang te vertragen: de wraking. De zitting gaat niet door en in het nieuwe jaar komt er eerst een zitting van de zogeheten 'wrakingskamer' waarbij Sanderink zal betogen dat de beoogd rechter, Van Houten, partijdig is.

In een eerdere uitspraak verweet die rechter Sanderink "ernstig verwijtbaar handelen" in de manier waarop hij zijn commercieel directeur zou hebben ontslagen, en veroordeelde de topman tot onder meer een schadevergoeding van 250 duizend euro. Die uitspraak viel niet goed bij Sanderink, vandaar de wraking.

Eerder aan de stok met Almelose rechter

Sanderink heeft het tijdens de vele rechtszaken regelmatig aan de stok met de rechters. Een eerdere uitspraak in juni dit jaar, dat hij zijn ex niet meer mocht beschuldigen, pareerde hij met een brief op internet waarin hij de Almelose rechter ook op de korrel nam:



"25 juni 2019 heeft mr. K.J. Haarhuis in het openbaar uitgesproken het vonnis waarbij ik de uitlatingen over de contacten van Brigitte van Egten met de AIVD en de FIOD zou moeten rectificeren en over dit thema mij verboden wordt te communiceren. Dit kan uitwerken tot een vergaande vorm van censuur. Het vonnis is naar mijn mening onbegrijpelijk."





Hierna volgde nog een betoog van vier pagina's waarin hij beschrijft hoe volgens hem zijn ex, Brigitte van Egten, verantwoordelijk is voor de FIOD-inval bij zijn bedrijf Strukton. Vier pagina's die hem uiteindelijk ook 250 duizend euro kosten aan dwangsommen vanwege smaad en laster tegenover zijn ex.

De 'diepe zakken' van Sanderink

De man die bekend staat om zijn zuinigheid betaalt intussen tonnen aan schadevergoedingen en dwangsommen en weigert zich neer te leggen bij rechterlijke uitspraken. Maar zoals eerder gezegd; de 'diepe zakken' van de topondernemer, die in de Quote staat met een geschat vermogen van 620 miljoen euro, stellen hem in de gelegenheid eindeloos door te procederen.